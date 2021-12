169 milionů na 10 let. FAČR si vzal úvěr, jde o stadion a pozemky na Strahově

Úvěr ve výši 169 milionů korun s dobou splatnosti na deset let. Od bankovního ústavu Česká spořitelna. Tak rozhodl výkonný výbor FAČR na úterním jednání. „Bylo to schváleno drtivou většinou členů,“ prohlásil předseda Petr Fousek. Asociace tím částečně uzavírá příběh závazků spojené se Stadionem Evžena Rošického a přilehlými pozemky.

V září hrozilo, že pokud Fotbalová asociace České republiky neuhradí 169 milionů korun z vlastních zdrojů, aby vypořádala své závazky vůči atletickému svazu a České unii sportu ve věci pozemků na Strahově, bude platit každý měsíc tučné penále ve výši dvou a půl milionu korun. V časovém presu došlo k řešení, které celou věc pouze oddálilo – asociace vytáhla peníze z vlastní kapsy.

Od začátku bylo jasné, že dalším krokem bude získání úvěru, aby měla na běžný provoz a neohrozila chod největšího spolku v zemi. Po několika jednáních výkonného výboru došlo k finálnímu verdiktu v úterý odpoledne. Fotbalová vláda se rozhodla pro získání půjčky od České spořitelny. Klíčová čísla zní takto:

Úvěr je ve výši 169 milionů, přičemž jeho čerpání nemusí být v maximální výši.

Doba splatnosti je deset let.

„Prioritou VV FAČR bylo získat co nejvýhodnější úvěr z bankovního sektoru a počet nabídek v tomto směru postupně narůstal. Pomohla tomu i rostoucí kredibilita fotbalové asociace,“ prohlásil předseda Petr Fousek.

Výkonný výbor pracoval celkem se šesti nabídkami z bankovního sektoru - s J&T Bankou, Fio bankou (převzala nabídku Spider Investu spojovaného s Tomášem Pitrem), ČSOB, Moneta Money Bank, UniCredit Bank a Českou spořitelnou. Své nabídky zaslaly také Sparta a Slavia. „Když matka zavolá, tak děti přijdou pomoci, což je jistě dobře. My jsme však od začátku preferovali bankovní variantu,“ pronesl Fousek.

Na pásce se jako první objevila Česká spořitelna. I proto, že FAČR hodlá s renomovaným finančním domem uzavřít širokou dohodu o sponzorství. Důvodem je i fakt, že mezi partnerským portfoliem asociace nyní nefiguruje žádná banka.

„Naše finální rozhodnutí je výsledkem ekonomického a právního zhodnocení. Plus určitá forma nadstavby v podobě sponzoringu a výhledově partnerství do budoucna. Česká spořitelna kdysi bývala spojena s českým fotbalem. My bychom ji rádi do našeho poolu vrátili,“ vysvětlil předseda své ambice.

„Jsme rádi, že můžeme pomoci Fotbalové asociaci České republiky dosáhnout transparentního majetkového vypořádání s ostatními sportovními svazy. Financování od České spořitelny umožní FAČR stabilizovat její finanční situaci. Věříme, že se to pozitivně promítne do dalšího rozvoje fotbalového prostředí v Česku, ke kterému chce spořitelna přispět,“ uvedl Jan Parýzek, manažer veřejného sektoru v České spořitelně.

Co bude dál? Asociace musí rozhodnout, jak s pozemky v hodnotě 750 milionů korun naložit. Jednou z hlavních úvah je vybudování Národního stadionu pro potřeby reprezentace. O jeho případné využívání má zájem i Sparta.