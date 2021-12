Berbr zavelel a Chovanec vyhodil Hrubeše. A jedna rekordně dlouhá SMS

Jozef Chovanec se tehdy na strahovské chodbě ani nezarazil a jasně odpověděl: „Absolutně ne!“ Odmítl tak podezření, zda za odvoláním Romana Hrubeše, specialisty na video v jeho komisi rozhodčích, nestojí Roman Berbr. To bylo 9. října 2018. Po třech letech čerstvé odposlechy ukazují, že lhal. A také to, že byl loutkou, kterou si vlivný místopředseda asociace pevnou rukou postrkával.

Roman Hrubeš zůstal coby garant videa i v nové komisi rozhodčích, kterou vedl Jozef Chovanec. Od začátku se mezi nimi však táhl spor, který ukončil předseda návrhem na odvolání. Jak ukazují policejní odposlechy, které přinesly Seznam Zprávy, vše vyvolal a následně řídil Roman Berbr .

Začalo to touto SMS zprávou, přepsanou tak, jak dorazila na Chovancův mobil.

„Josef, kdyz uz si ten Hrubes a Prihoda vcera udelali ze vsech prdel, tak mam napad. Co kolo, to pruser s videorozhodcima. Dej me v po navrh na odvolani Hrubese, stejne ho ma pripravene Filipek a ja ho v ut na VV odvolam. Riznete do toho, stejne tvuj nikdy nebude.“

Pochází z 1. září 2018 a jejím autorem je Roman Berbr. „Po“ znamená pondělí, „ut“ úterý a VV je výkonný výbor. Spouštěčem bylo utkání předchozího dne Sparta–Dukla 2:0, v němž videorozhodčí Radek Příhoda (skutečně chybně) nedoporučil hlavnímu Ondřeji Pechancovi přezkum Frýdkovy ruky.

Co je podstatné, v Berbrově pravomoci vyplývající ze stanov rozhodně nebylo, aby mluvil do chodu komise rozhodčích. Že skutečnost vypadala jinak, bylo zřejmé už tehdy, navzdory opakovaným Berbrově proklamacím, že už ho sudí nezajímají.

Chovanec tehdy reagoval velmi vstřícně. „Ahoj to je dobrý nápad.“

Berbr ještě povysvětlil. „D ( Dagmar Damková ) je taky pro a v po vyda Dukla něco na verejnost a Sadek je podporuje…sral bych na nej, nikdy jiz nebude nas“

Finále už známe, i když proběhlo až o více než měsíc později, 9. října 2018. Výkonný výbor Romana Hrubeše odvolal poměrem 10:1, proti byl Dušan Svoboda, šéf LFA. Hrubeš sice nebyl vyslancem ligy v komisi – tím byl Petr Mlsna, jenž abdikoval v únoru 2019 – ale názorově a vztahově k ní patřil.

Chovancovo zdůvodnění tehdy znělo: „Cítil jsem, že ke mně jako k předsedovi nemá potřebný respekt. Já jsem si ho vybral a je to pro mě zklamání. Moje reakce je z mého pohledu logická. Vrcholem bylo, že v úterý bez omluvy nedorazil na seminář pro delegáty.“

Odposlechy nyní potvrdily, že šlo o Berbrovu vůli, jakkoli s ní Chovanec souznil.

Takový vztah mezi oběma pány – tedy Chovancovy podřízenosti Berbrově potřebám – se vytvořil od samého začátku.

Místopředseda si totiž svého příštího šéfa sudích na funkci doslova připravil. Ve čtvrtek 28. června 2018 šel Chovanec výkonnému výboru představit svou vizi v roli předsedy sudích. Nebyla však jeho, nýbrž Berbrova.

Dokládá to mimořádně dlouhá SMS zpráva Chovancovi z onoho dne a dokládá styl Berbrovy práce. Zpráva má šest plus osm bodů a jedná se v podstatě o podrobný manuál, jak si někdejší fotbalová legenda počínat.

Policejní vyšetřovatel to později shrnul takto: „Berbr psal Chovancovi, co kde má říkat, kdo budou členové jeho komise, kdo pomocní odborníci komise, s kým se má stýkat, či mu psal scénáře, jak má jednat. Zároveň mu předával pokyny, že nesmí nikde sdělit, že se stýká s Romanem Berbrem.“

Tady je onen manuál, v původním znění.

„Jednání na VV: 1. Mam chuť to dělat - oslovil mě předseda 2. Chci přinést klid mezi rozhodčí a kluby 3. Řídit spíše managersky - obklopit se odborníky 4. Chci zlepšit postavení rozh (R) na mezinárodní scéně 5. Chci spolupracovat s nižšími složkami - Cechy + Morava (je úbytek R) 6. Vytvořit mezi R dobrou pohodu Do zvolení nepouštět žádná jména, kdyby někdo dotaz, skočím do toho a zastavím to. Po zvolení požádej cca o hodinu času - že jsi zatím při různých jednáních nikomu nic neslíbil, že to potřebuješ obvolat. Já do toho skočím a budu tě chtít na krátké jednání s předsedou a Zlámalem (jen Zlámal vše vybleje pak-počítej s tím).“

Stále jsme v jedné SMS.

„Tam se tě zeptam, jaké máš jména a co by měli dělat - to co odpovíš, pak musí být stejné za hodinu, až budeš předkládat komisy 1. Chci místopředsedu, odborníka na R - s mezinárodní historií - Martin Wilczek 2. Chci odborníka, který povede delegáty - současný ligový delegát - Pavel Mareš 3. Chci odborníka na přestupky a video - specialistu - Romana Hrubeše.“

Šmicer: Slavia má škraloup, ale uplácení nevěřím. Jestli ano, ať trestají jako Juventus

Pro připomenutí, tady se bavíme o době před Hrubešovým odvoláním. Zpráva pokračuje.

„4. Chci, aby sekretářem byl Patrik Filípek - zaměstnanec Reefere departmentu FAČRu 5. Chci, spolupracovat a chtěl bych, aby občas přišla do KR - Dagmar Damková a to z důvodů mezinárodních rozhodčích 6. Chci, aby do KR pravidelně docházel jako šéf vzdělávání a šéf konvence UEFA - Miroslav Liba 7. Chci od vás dnes, aby jste vzali na vědomí listinu hlavních R, listinu AR a listinu delegátů 8. Tyhle lidi jsem si vybral a chtěl bych, aby jste mě žádné jiné do KR nepodsouvali, takto bych chtěl začít My s tím nahoře budeme souhlasit, ty pak půjdeš za Tulingrem a Filípkem, oni tě dají listiny R a pak pípneš, žes připraven a to samé řekneš na VV“

A ještě finále: „Klidně si to nech napsané, jen prosím, dodržme postup, jinak nám vznikne víš kvůli komu chaos. Citlivý dotaz může být na nasazování R na utkání - tvoje odpověď… chci to již i kvůli sobě a možnému spolčování se Spartou, stejně jako je to na UEFA, reefere department dá návrh do KR a KR shálí, nebo udělá změnu“

Uff, konec. Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že Chovanec sudích na profesionální listinu nenapsal z pozice předsedy sám, byla mu dodána. A že sám rezignoval na snahu delegovat rozhodčí na jednotlivé zápasy, tuto pravomoc předal osobám z úseku rozhodčích.

Resumé? To obstará vyšetřovatel. „Jozef Chovanec byl dlouhodobě kritizován, že v komisi rozhodčích slouží pouze jako loutka Romana Berbra. Dále mu bylo vytýkáno, že se jedná o nekompetentní osobu pro tuto funkci apod. Je třeba dodat, že Jozef Chovanec byl předsedou komise rozhodčích FAČR, ačkoli funkci rozhodčího nikdy nevykonával. Vzájemná komunikace s Romanem Berbrem těmto dohadům nahrává.“

Jozef Chovanec byl vzápětí po Berbrově odvolán z čela komise. Na policii byl předvolán, aby podal vysvětlení. O vysvětlení ho nyní požádal i deník Sport, bez odezvy.