Brabec ne! A FAČR mění strategii, vzniknout má sportovní rada

Byl to jeden z taháků Petra Fouska před „poberbrovskými“ volbami v minulém roce. Kandidát na předsedu tehdy opakovaně tvrdil, že v případě vítězství chce na Strahově zřídit funkci sportovně-technického ředitele, který bude mít v gesci všechny reprezentační celky a v prostředí realizovat své nadčasové vize. Jednoduše řečeno, hledal schopného manažera orientujícího se v branži a zároveň muže, jenž bude akceptován napříč profesionálními kluby.

Jenže plány se od samého začátku nedařilo realizovat. Nejblíže byly námluvy s Jiřím Plíškem, toho času ředitelem akademie v Mladé Boleslavi. Během podzimu obdržel od svazu dvě nabídky, ani jednu nepřijal. S díky odmítl.

Momentálně se na to necítím, říká Brabec

V posledních dnech se v zákulisí hojně skloňovalo jméno Ericha Brabce, který po podzimní části FORTUNA:LIGY skončil na vlastní žádost v pozici asistenta trenéra u Bohemians. Ani on to nebude. Sport se s ním spojil během pátku, bývalý zadák Sparty i Slavie kontakty s asociací popřel.

„Nezakládá se to na pravdě. S nikým jsem o této pozici nekomunikoval. Ano, s Petrem Fouskem jsem se sešel. Ale tématem diskuse byly vzdělávací tituly na UEFA a FIFA. Chci se učit, erudovat v branži, a jelikož má současný předseda k oběma federacím blízko, chtěl jsem to s ním probrat, zeptat se na vzdělávací programy,“ vypravuje Brabec.

A pokorně připouští, že i kdyby byl Fouskem osloven, klíčovou roli šéfa sportovních operací by nejspíše nepřijal. „Momentálně se na to necítím. Nemám dostatečnou kvalifikaci. Tím ale neříkám, že v budoucnu bych se tímto směrem nechtěl ubírat. Fotbal miluju ve všech podobách, ale momentálně nejsem připravený. V Česku je hodně kvalitních trenérů, ale málo těch, kteří by měli kvalifikaci být ředitelem na svazu. Rozumím tomu, že je problém někoho vybrat,“ dodává Brabec.

Problém, a jak se ukázalo neřešitelný, to byl i pro Petra Fouska. Proto na Strahově změnily plány. Už neplatí, že absolutní prioritou je hledání člověka do vrcholné manažerské pozice. Svaz chce v příštích týdnech sestavit sportovní radu.

„Po průtazích s hledáním funkce technického ředitele budeme více akcelerovat sportovní radu. Představou je, že se bude jednat o poradní orgán, do něhož bude hnutí navrhovat své kandidáty. Bude mít pět až sedm členů a bude zahrnovat celé sportovní portfolio - od profifotbalu, přes regionální fotbal, grassroots, mládežnický a ženský fotbal. Stane se tak ve velmi krátké době, abychom nevytvářeli tlak na funkci technického ředitele,“ pronesl Petr Fousek po posledním zasedání výkonného výboru.

Další schůze fotbalové vlády je příští týden. Zatím ale není pravděpodobné, že by FAČR oznámil seznam vybraných osob. Mimochodem, právě nově vzniklá sportovní rada by měla vybrat sportovně-technického ředitele, přičemž by neměl být členem rady. Navrženou personu by pak musel ještě schválit výkonný výbor.