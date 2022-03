Akce Binič do Slavie: klíčem byla česká manželka a článek v časopise

Až zase jednou někdo z fotbalu bude tvrdit, že noviny nečte, jen ať si to pořádně rozmyslí! Právě pozorná četba totiž stála na začátku bombastického přestupu srbského útočníka Dragiši Biniče do Slavie v září 1991.

Seběhlo se to takhle: slávistům se zranila nová posila do útoku Štefan Rusnák. A tak hledali dalšího snajpra. A do oka jim už v květnu padl Binič, jehož jméno hodně rezonovalo díky finále někdejšího Poháru mistrů evropských zemí.

Devětadvacetiletý kanonýr, který se z Radnički Niš odrazil až k angažmá v Brestu či Valencii, v něm nastoupil za CZ Bělehrad a po remíze 0:0 v řádné hrací době s Marseille pomohl gólem z penalty k triumfu srbského týmu.

Tehdy padl do oka i Václavu Ježkovi, jenž působil ve Slavii po boku mecenáše Borise Korbela. A k tomu, aby začal jednat, ho přivedla klíčová informace, kterou přinesl pozdější redaktor deníku Sport Stanislav Hrabě. „Z časopisu Gól jsme se dozvěděli, že Biničova manželka je Češka a nedávno i se svým synem přijela do Prahy,“ líčil Ježek pro magazín Stadion.

Slečna Martina se s Biničem seznámila na dovolené na bulharském Slunečním pobřeží a v roce 1986 si ho vzala na Vyšehradě. Ona také poskytla Ježkovi a spol. útočníkův telefon. „To víte, že jsem si přála, aby muž přišel do Slavie,“ řekla posléze paní Martina deníku Svobodné slovo, „ale konečné rozhodnutí jsem nechala na něm.“

Začala velká přestupová operace, při níž asistoval Jure Jurkovič, jehož Ježek vedl v FC Curych. Varování, že si Bělehrad řekne pořádně kulatou sumu, se naplnilo. Pak záležitost skončila u ledu, než se to Bělehradu rozleželo v hlavě. Podle Ježka byla suma nakonec snížena o polovinu. A na dvacet procent údajně musel slevit z požadavků i Binič. „Prozradím jen to, že stál asi tolik, kolik jeden a půl až dva českoslovenští hráči, které jsme v létě získali,“ tvrdil Ježek.

„Smlouva se Slavií zdaleka není jen záležitostí finanční. Slavia chce vytvořit velký tým, který se prosadí doma i v Evropě. Její zájem o mne byl ve všech podmínkách neobyčejný a pro mě velmi sympatický,“ řekl Binič na slavnostním obědě ve staré tribuně v Edenu a podpisu smlouvy.

Česka manželka a malý syn Vladan byli v téhle akci významným trumfem. Nebýt jich, Binič, o něhož byl zájem i v západní Evropě, by prý jednu hvězdu za druhou nevyměnil.

Ligová bilance Dragiši Biniče ve Slavii 1991/92 12 zápasů/5 gólů

1992/93 7 zápasů/3 góly

Fotbalové devadesátky (1. díl): Siegl bere Šmicera na jízdu do minulosti. Co nosili a kdo byl bavič?