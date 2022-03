Nedvěda chtěli Turci, prozradil Mach. Nepořídili, roli hrála i exmanželka

Má za sebou úctyhodnou kariéru. Kdo ví, jak by se ale vyvíjela, pokud by nepadlo na konci roku 1995 zásadní rozhodnutí. Pavel Nedvěd, který následně zářil v Laziu i Juventusu, se mohl ze Sparty stěhovat do Galatasaraye. Finanční nabídka byla veliká. Přímo u toho byl Petr Mach, někdejší majitel letenského celku, jehož rozhodnutí přizvat hráče i jeho tehdejší manželku k jednání s manažerem tureckého celku, bylo zásadní. „Chtěl jsem, ať si řeknou, jestli to chtějí, nebo ne,“ zavzpomínal Mach.

Sparta se zmítala v dluzích, po rekonstrukci stadionu to dokonce došlo do takové fáze, že jí i několikrát odpojili elektřinu. Situace to nebyla snadná. Východiskem mohl být velký prodej některého z hráčů. Nabídka přišla, a to z Galatasaraye na Pavla Nedvěda. Kolem sta milionů korun ale tehdy na Letnou za transfer nedorazilo.

„Klubu by to pomohlo, ale na jak dlouho? Nabízeli 2,75 milionu dolarů,“ přiznal v rozhovoru pro iSport.cz k fotbalovým devadesátkám Petr Mach, tehdejší majitel Sparty. Dle jeho slov přicestoval do Prahy 27. prosince manažer tureckého celku, ale domů se vracel s nepořízenou. „Přednesl nabídku, ale řekl jsem mu, že chci, aby u toho byli Pavel s paní Nedvědovou,“ zavzpomínal Mach.

Důvod byl prostý, Nedvěd by přestupoval do ne úplně standardního prostředí. „Chtěl jsem, ať si řeknou, jestli to chtějí, nebo ne. A paní Nedvědová mě požádala, že jestli nemusíme, ať přestup neděláme, že se jí do Turecka nechce,“ prozradil s tím, že také sám Nedvěd do Istanbulu vlastně nechtěl. „Tak jsme milého manažera poslali domů,“ dodal Mach.

A to i přes sto milionovou nabídku, která by zadlužené Spartě finančně bodla. „Nemůžete donutit hráče, aby šel někam jen proto, aby klubu pomohl,“ prohlásil bývalý majitel Sparty.

Rok nato přestoupil Nedvěd do Lazia Řím. To už vlastnily letenský celek Východoslovenské železárny Košice s majitelem Alexanderem Rezešem. Odchod provázela „klička“ přes Košice, která měla „vyšachovat“ z velkého přestupu Plzeň.

Viktoria coby klub, jež hráče vychoval, měla získat cca 40 milionů korun, tedy v případě, že by šel Nedvěd do Itálie přímo ze Sparty. Takto ale inkasovala jen 30 procent ze zanedbatelné částky za transfer na Slovensko. Ona klička však byla příliš skandální a Plzeň se posléze svých nároků domohla. Případem se zabýval soud a nařídil Spartě zaplatit odškodnění ve výši 35 milionů korun. Sám Nedvěd navíc na svých stránkách ani neuvádí Košice jako klub, kde by v minulosti hrál.

V prvopočátku italského angažmá se Nedvědovi nevedlo, nicméně jej podržel kouč Zdeněk Zeman a to jak na hřišti, tak mimo něj. Český záložník nakonec vyrostl v jednu z předních postav mužstva, odehrál zde 208 soutěžních zápasů, v nichž 51krát skóroval. Byl i u titulu ze sezony 1999/2000.

V červenci 2001 však Nedvědova římská štace skončila, klub se dohodl na jeho prodeji do Juventusu, kde měl nahradit do Realu Madrid odcházejícího Zinédina Zidana. V Turíně slavil dva ligové tituly a později pomohl černobílé po korupčním skandálu vrátit zpět do Serie A.

„Vkládal jsem do něho důvěru. Pavel byl dříč, odehrál zápas a šel si ještě odtrénovat. Dal fotbalu všechno, byl na něj spoleh. V podstatě jsem nezažil zápas, kdy by nepomohl k vítězství,“ vzpomněl na přímou zkušenost s Nedvědem ze Sparty Mach, který v něm už tehdy viděl velký potenciál.

Tenkrát působila na Letné parta kolem Siegla a spol., která za to uměla vzít nejen na hřišti. „Říkalo se, že s námi (Pavel Nedvěd) nikam nechodil, že po tréninku zůstával sám. Ale taky uměl dost dobře zabrat. Jednou mu ráno na tréninku po zápisném taky nebylo do zpěvu. Říkal, že si jde odskočit na záchod, tak běžel z tréninkového hřiště nahoru. Dušanovi Uhrinovi to nedalo, tak šel za ním a Méďa na záchodě: Uuuuh, uuuuh,“ prozradil Horst Siegl na vítěze Zlatého míče z roku 2003.

Dnes působí Nedvěd v nejvyšším vedení Juventusu. Kdo ví, kde by však byl, když by si onehdá ve Spartě řekl: „Jdu do Galatasaraye.“

Všechny díly fotbalových devadesátek:

Fotbalové devadesátky (1. díl): Siegl bere Šmicera na jízdu do minulosti. Co nosili a kdo byl bavič?

Fotbalové devadesátky (2. díl): Hospoda pro sešívané zápisné. Jak vypadal život v kabině?

Fotbalové devadesátky (3. díl): Šmicer a Siegl řeší temno v Discolandu a nejvyšší prémie