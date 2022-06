Dynastie pokračuje: Dušan Uhrin III. cepuje děti, od dědy dostane učebnici

„Mám z toho velkou radost, opravdu,“ říká devětasedmdesátiletá trenérská legenda.

„Pevně věřím, že v rodinné tradici pokračovat nebude. Neví, co by ho v profi fotbale čekalo,“ směje se otec Dušan Uhrin mladší. „Ne, jsem rád, že na dědu navazuje,“ dodává vzápětí.

Zatím poslednímu z trenérské dynastie táhne teprve na dvaadvacet a vedle studia vysoké školy se zatím zhlédl v cepování mládeže v Hostivaři. Vede mladší přípravku. „Hrozně ho to baví, má cit na vedení lidí. Je dobře, že takhle začíná a dělá mládež, ví, co chce. Já taky začal s dorostem Admiry a přešli jsme z I. A třídy až do první dorostenecké ligy,“ připomíná Dušan Uhrin starší.

„Začal s tím sám, já byl v cizině. Manželka ho dobře vychovala,“ říká Uhrin mladší. „Má organizační schopnosti, v covidové době začal dělat i individuální tréninky.“

V akci už ho viděli oba. „Já jsem se byl podívat, když měli turnaj. A teď jsem mu říkal, že přijdu na trénink. Ptal jsem se ho: A hele, můžu si s tebou zatrénovat?“ směje se Uhrin starší.

Na předávání cenných rad z bohaté kariéry prý zatím ještě tolik nedošlo, ale… „Napsal jsem kdysi učebnici pro trenéry, chtěl bych mu ji dát, mám ji doma připravenou. Povídal jsem mu, že s touhle brožurou může trénovat i třetí ligu.“

Třeba jednou půjde i v dalších stopách, které prošlapali děda s tátou…

