Králův agent: Jednáme v TOP ligách. Návrat do Česka není pravděpodobný

Alex Král a Tomáš Souček by mohli být spoluhráči ve West Hamu • Michal Beránek (Sport)

Už druhý den, od 30. června, je formálně volným hráčem. Alex Král si tedy může vyjednat jakékoliv angažmá sám bez souhlasu a vědomí Spartaku Moskva, vůči kterému využil klauzuli o přerušení smlouvy. Podle hráčova manažera Karola Kisela jedná s kluby z Anglie, Německa, Itálie a Francie, návrat do české ligy není pravděpodobný.

„Stále jednáme se zájemci z těchto zemí, uvidíme, jaký bude další vývoj. Spartak se do 30. června s kluby nedohodl, Alex se tedy pro nadcházející sezonu stává volným hráčem,“ hlásí Králův agent Karol Kisel.

Možnost přerušení smlouvy vypsala pro hráče hrající ruskou ligu FIFA, aby se mohli alespoň na čas jednodušeji vyvázat a hledat si nové angažmá. Formálně se tedy na rok stává Král svým pánem, nepotřebuje souhlas mateřského Spartaku, a pokud se dohodne na podobě kontraktu kdekoliv jinde, má volnou cestu k přesunu. Ovšem s tím, že takový vztah bude platný jen do 30. června 2023, alespoň prozatím.

Deník Sport a web iSport.cz v minulých dnech zjišťoval, jak reálný by mohl být návrat do české ligy, podle zákulisních zpráv ale nejeví zájem Sparta ani Slavia, jiná tuzemská adresa nepadá ani teoreticky do úvahy.

Král i jeho manažer podle svých slov preferují angažmá v top evropských ligách.