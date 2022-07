Hložek fandil Arsenalu. Má to těžší než jsem měl já, říká Rosický

Nově bude kopat za Bayer Leverkusen, kdybyste se ale Adama Hložka zeptali ještě před několika lety, kde by jednou chtěl hrát, jistojistě by vypálil Arsenal! I díky Tomáši Rosickému, jemuž fandil a s nímž se jen těsně minul na hřišti. S malým Mozartem si zatrénoval, jenže soutěžní zápas už nestihli. Na srovnání obou generačních talentů došlo v unikátním filmu Adam Hložek: Předurčen k úspěchu. Ten můžete exkluzivně zhlédnout na webu iSport.cz.

Dresy londýnského velkoklubu schraňuje ve svém pokojíčku u rodičů v rodných Ivančicích, stejně jako v červenobílém trikotu Arsenalu objížděl dětské turnaje na jižní Moravě. To ještě netušil, že jeho přímým nadřízeným jednou bude Tomáš Rosický, jenž na Emirates Stadium strávil deset let.

„Vzpomínám si na několik gólů pana Rosického v Arsenalu, měl neskutečnou kariéru,“ vysekl Hložek poklonu někdejšímu špičkovému záložníkovi. Ostatně takový talent od dob Tomáše Rosického na Letné nekopal.

A sám „Rosa“ poznamenal, jak se fotbal změnil od doby, kdy z Prahy zamířil do světa, ať už do Dortmundu nebo později právě do Arsenalu.

„Fotbal je fyzičtější, rychlejší. V těchto aspektech to má Adam těžší,“ vypráví. A dodává, že se Hložek musí vyrovnávat i s věcmi, jenž jeho raketovou kariéru doprovází. „U mě šlo všechno rychle, ani jsem si to neuvědomoval. Ale to je možná dobře. Hraješ evropské poháry, jedeš na nároďák, zvou tě na Talenta roku a různé ankety. Má to však výhodu: jdeš pořád dál a dál, tudíž nemáš čas nad tím vším přemýšlet.“

Jak se s obřími očekáváními devatenáctiletý fotbalista vypořádá, se brzy dozvíme na jeho bundesligové štaci.