Koller míří do kin. Proč se v dětství nelíbil ani vlastnímu tátovi?

Dotáhl to až na pozici historicky nejlepšího střelce české reprezentace, ale v dětství to neměl snadné. Jan Koller byl kvůli svojí výšce odmala terčem posměchu. „Měl jsem z toho i mindráky,“ přiznává legendární útočník v dokumentu Jan Koller – Příběh obyčejného kluka. Dlouho očekávaný film bude mít premiéru 10. srpna, iSport.cz vám exkluzivně přináší ukázky.

Měří 202 centimetrů a svoji pestrou kariéru odehrál v kopačkách číslo patnáct. Výška byla pro Jana Kollera hlavní fotbalovou zbraní a výtahem na cestě ke slávě. Jenže…

„Jako dítě jsem měl s výškou problémy. Těžce jsem to nesl, chtěl jsem být menší. Ještě jsem neměl tolik rozumu v tom smyslu, že výška je spíš přednost,“ vypráví Jan Koller v dokumentu Příběh obyčejného kluka. V dětství se jako fotbalistovi víc věřilo jeho staršímu bratrovi. „I rodiče soupeřů na mě pořvávali, že jsem kopyto neohrabané. Dětská duše je křehká, měl jsem z toho mindráky.“

Paradoxní je, že z něj nebyl nadšený ani vlastní otec. Rodiče často bývají vůči svým dětem nekritičtí, ovšem Petr Koller starší patřil mezi výjimky: „Honza byl neohrabaný, samotnému se mi na hřišti nelíbil. Kdyby mi tenkrát někdo řekl, že se dostane do Sparty, odpověděl bych mu, že je blázen. Honza hrál na vesnici a dělal v JZD. Víme, jak to tady v tom vesnickém fotbale chodí. Po fotbale se jde na pivo a tréninku se moc nedá. Normálně nemá nikdo z vesnice v tomhle věku šanci ještě něco dokázat, proto jsme nikdo nevěřili, že by Honza mohl dokázat, co pak dokázal.“

Málokdo by někdy v osmdesátých letech tipoval, že teenager ze Smetanovy Lhoty nakonec udělá pohádkovou kariéru. Že bude střílet moře gólů v Belgii, Německu či Francii. „Honza byl vyšší a rozevlátý, vyslechl si svoje,“ říká Kollerův kamarád Petr Lexa.

Zajímá vás, co bylo dál? Vyrazte do kina, kromě Kollera ve filmu uvidíte spoustu dalších hvězd v čele s Mariem Götzem.

Premiéra se uskuteční 10. srpna v Cinema City v pražském Slovanském domě. Ještě předtím se odehrají čtyři předpremiéry: 28. července v Praze a o den později v Plzni, 4. srpna v Brně a 5. srpna v Ostravě. Vstupenky jsou už teď k dostání v síti Cinema City.

„Přijďte se na film spolu se mnou podívat,“ zve Koller nejen fotbalové fanoušky.