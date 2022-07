Plážový fotbal pozná nové české mistry. Favorité? Slavia a Bohemians

Dukla se do Final Four nedostala, skončila na pátém místě • Petr Špírek (Beach Soccer Czech)

Motorlet (v růžovém) se po vítězství v Amatérské lize probojoval i do Final Four mezi elitou • Petr Špírek (Beach Soccer Czech)

Český plážový fotbal pozná v neděli letošního mistra. Tradičním Final Four finišuje nejvyšší soutěž Fortuna Beach Soccer League. Mezi největší favority na titul patří vítěz základní části z Bohemians a obhájci ze Slavie. I nyní se mohou znovu utkat ve finále, nejdříve se ale do něj musí prokousat. Ve hře jsou totiž ještě dva týmy: Motorlet a Villagers Uherské Hradiště.

Poslední čtyři roky se pohár pro mistry ČR střídá mezi Bohemians a Slavií. Loni slavili „sešívaní“ po velké bitvě ve finále a výhře 4:3. „Takže teď je mince na naší straně,“ zmínila brankářská opora „klokanů“ Patrik Malina pro oficiální stránky Beach Soccer Czech.

„Na řadě by ráda byla Bohemka, ale my uděláme všechno pro to, abychom jí to překazili,“ usmál se Daniel Valeš, jedna z hvězd Slavie a člen národního týmu.

Bitvy mezi Slavií a Bohemians bývají často vypjaté. Oba týmy jsou složené z českých reprezentantů, navzájem se tedy moc dobře znají. Vzájemné duely v základní části zvládli „klokani“, když v obou případech vyhráli 4:1. Ve druhém utkání se hattrickem blýskl veterán Michal Salák, s 12 góly nejlepší střelec soutěže.

Mistři ČR v plážovém fotbale 2009 Beach Polabí 2010 BS Ladronka Praha 2011 Plzeň Team 2012 BS Ladronka Praha 2013 BS Bohemians Praha 1905 2014 BS Bohemians Praha 1905 2015 BS Bohemians Praha 1905 2016 BS Ladronka Praha 2017 SK Bosnia Online EU Teplice 2018 BS Bohemians Praha 1905 2019 BS Slavia Praha 2020 BS Bohemians Praha 1905 2021 BS Slavia Praha

Finálová bitva každopádně není předem vůbec jistá. Do Final Four se probojovaly i Motorlet a Villagers Uherské Hradiště, kteří určitě budou chtít favoritům cestu do bitvy o titul přinejmenším co nejvíce ztížit. „Teď přejít přes ten důležitý zápas, který je stěžejní pro celou sezonu. Teď se to bude rozhodovat, tam se láme chleba,“ připomněl Malina.

Bohemians jako vítěze základní části čekají v semifinále Villagers Uherské Hradiště. „Vesničani“ jsou jediným mimopražským celkem v soutěži. Ve Final Four se představí podruhé, loni skončili čtvrtí. „Já říkám: Když chceš být vítěz, tak musíš porazit každého. Samozřejmě nám je úplně jedno, koho jsme dostali. Chceme to vyhrát, zase si chceme s klukama ještě jednou zahrát Ligu mistrů. To je náš cíl,“ zmínil Michal Salák.

Druhou Slavii pak čeká bitva o finále s Motorletem, třetím celkem po základní části. „Nebude to vůbec jednoduchý soupeř. V základní části porazili i Bohemku. Už jenom to potvrzuje nějakou kvalitu, kterou mají,“ uvedl Daniel Valeš, který v základní části nasázel devět gólů.

Final Four Fortuna Beach Soccer League startuje v neděli od 10 hodin v Beach-aréně v pražských Radlicích. Všechna čtyři utkání poběží i v přímých přenosech na stanici ČT Sport.

Vítěz Final Four má jako český mistr právo v příštím roce účasti na Euro Winners Cupu, tedy obdoby Ligy mistrů v plážovém fotbale. Před měsícem se turnaje zúčastnila Slavia a v portugalském Nazaré se střetla i s největšími hvězdami světového fotbalu jako Ozu Moreira či Noel Ott.