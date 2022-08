Nechtěný Koller o Lokerenu: Byl jsem náhradník náhradníků. Proč to drhlo?

Šel do Belgie za fotbalovým štěstím, ale nejdřív měl pech. Na začátku štace Jana Kollera v provinčním Lokerenu to pořádně drhlo, s čahounem ze Smetanovy Lhoty cloumala nejistota. Taky o téhle části fotbalové cesty historicky nejlepšího střelce české reprezentace vypráví film Jan Koller – Příběh obyčejného kluka, který bude mít premiéru už 10. srpna. Na iSport.cz můžete sledovat exkluzivní ukázky z očekávaného dokumentu.

Krátce zastřižené vousy, bílý rolák a lehce vyplašený pohled. „Dobrý den, jmenuju se Jan Koller, měřím 202 centimetrů a jsem útočník Lokerenu,“ představoval se fanouškům neznámý mládenec, jenž v létě 1996 přišel ze Sparty s krajany Romanem Vonáškem a Václavem Budkou. Tyhle dva v Belgii chtěli, nepotřebného Kollera k nim Sparta ráda přibalila.

Věděli to i belgičtí novináři. Hravě si zjistili, že útočník s poněkud neohrabanými pohyby byl v nejslavnějším českém klubu do počtu a do Lokerenu se dostal víceméně náhodou. A chrlili pochybovačné titulky:

Do Lokerenu míří neznámý Koller.

Bude Jan Koller posila? Fanoušci jsou skeptičtí.

Zvládne Koller belgickou ligu?

Traktorista, brigádník u třídění starých mincí a pak díky přízni osudu útočník Sparty. Možná si sám říkal, že si už všechno štěstí vybral, když ho na začátku mise v Lokerenu doprovázela smůla.

Koller poprvé bavil kino. Kdo ještě přišel na jeho film? Video se připravuje ...

O tom, že ho nečekaně opustila tehdejší přítelkyně, už víte. „To byla první rána,“ vypráví Koller.

A dál? „Když měl přijít první ligový zápas, dostal jsem se mezi sedmnáct nominovaných. Rozcvičuju se a najednou na mě začnou mluvit, že se mám vysprchovat a nemám být ani v dresu,“ vzpomíná Koller. „Byl jsem náhradník náhradníků a uvažoval jsem, že v Lokerenu skončím.“

Zajímá vás, co bylo dál? Kudy vedla cesta ke slávě a fotbalové nesmrtelnosti? Vyrazte do kina, uvidíte spoustu dalších hvězd v čele s mistrem světa Mariem Götzem.

Premiéra se uskuteční 10. srpna v Cinema City v pražském Slovanském domě. Ještě předtím jsou na programu poslední dvě předpremiéry: 4. srpna v Brně a o den později v Ostravě.

Vstupenky jsou už teď k dostání v síti Cinema City.

„Přijďte se na film spolu se mnou podívat,“ zve Koller nejen fotbalové fanoušky.