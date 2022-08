Šmíd reaguje na Krčmáře: Pár piv není problém. Každý ví, co potřebuje

Biatlonový profesionál a velký fanda fotbalu Michal Krčmář si neodpustil štiplavou poznámku vůči výrokům Micka van Burena po jeho sobotním hattricku do sítě Teplic v rámci 2. kola FORTUNA:LIGY. „Takhle úroveň profi sportu u nás nezvedneme! Je mi jedno, jaké jsou zvyky atd., prostě tohle je špatně!“ vyťukal na sociální síť Twitter stříbrný muž ze ZOH v Pchjongčchangu.

Následovala sprcha reakcí, souhlasných, ale i těch druhých. Do debaty se připojil i někdejší obránce libereckých BílýchTygrů Ladislav Šmíd. „V profesionálním sportu už většinou každej ví, jak se chovat a co potřebuje. Vůbec nevidím problém v tom, že šel na večeři s klukama z týmu a dal si pár piv. Tohle je týmový sport,“ poukázal bývalý hráč Edmontonu či Calgary na rozdílný život a zvyky uvnitř velké party lidí a mezi jednotlivci.

„Zajít na večeři, ale nevidím důvod, proč by si k tomu měli dávat alkohol? K čemu je ve sportu alkohol prospěšný? Absolutně k ničemu… Má jen negativa…“ trval na svém Krčmář.

„Jeho názor respektuji, ale bohužel se s ním nemohu ztotožnit,“ pokračoval Šmíd, jenž následně připojil vlastní zkušenost ze zámoří. „Jeden trenér v NHL mi řekl: ´Mimo led si dělej, co chceš. Jdi ven, užívej si, ale jak přijdeš na zimák, tak od tebe chci vidět 100% soustředění a nasazení!!! Jak ti to užívání bude zasahovat do hokeje, pak bude problém…”

Mnozí další diskutéři připojili všeobecně rozvinutý názor ve smyslu, že hlavně v prostředí české kabiny je zapotřebí čas od času vztahy utužovat. Ve smyslu, že jedno společné posezení v podniku pomůže k vyladění týmové chemie víc než sáhodlouhé „suché“ diskuze uvnitř klubu. „Michale, omlouvám se, ale jste moc upjatej,“ napsal bývalý útočník Sparty či brněnské Komety Jakub Koreis.

Nejlepšímu českému biatlonistovi posledních let vadí, že přístup „pivo po zápase“ vezmou za svůj i nástupci profesionálních fotbalistů z řad mládeže. „Jak pak přistoupí mladá generace ke sportu? Borec dal hattrick a chodí po něm na pivo… Tak budu taky a je to v pohodě. A pak společnost nadává, že mladá generace nemá výkonnost a morálku…“ štve Krčmáře. „Každý sportovec má vzor a k někomu vzhlíží… A právě pokud ten jeho vzor bude dělat to a to… On to bude dělat taky.“

Sám podotkl, že alkoholu se prakticky nedotkne. Pokud ano, tak v mimozávodním období. „U mě je to jednoduché – od srpna do konce března abstinent. Duben mám volno a po sezoně, tam nějaký ten alkohol padne. Květen až konec července si občas dám nějaké pivo, ale jsou to tak 3 – 4 piva do měsíce max…“ Jakmile Krčmářovi jeden z diskutérů připomněl účinkování v reklamě na paštiku, biatlonista odpověděl následovně: „Pokud jste si všiml… Tak v reklamě májku nejím, jsem jen součástí příběhu reklam…“

Žádost iSport.cz o rozhovor, kde by své myšlenky ještě více rozvedl, Michal Krčmář slušně odmítl s tím, že na twitteru vyjádřil vše, co měl na srdci. „Ovšem někdy v budoucnu bych se například v rámci podcastu rád zúčastnil větší diskuze na dané téma,“ dodal ze soustředění ve Francii.