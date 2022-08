Špínu z kabin vyčistí patrně až soud. Deset obviněných v kauze Dezinfekce

Špína z kabin se možná vypere až u soudu. Policisté obvinili šest fyzických a čtyři právnické osoby v souvislosti s kauzou Dezinfekce. Obviněným hrozí odnětí svobody od 2 do 8 let. Koho se týká, zatím není potvrzené.

Někdy v polovině roku 2020 vznikl v hlavě Romana Berbra nápad za deset milion korun, které také fotbalová asociace proplatila firmě Tymich. Za pravděpodobně předraženou proticovidovou dezinfekci fotbalových stadionů a kabin, k níž navíc došlo v necelé polovině smluvených klubů.

Na případ upozornila v říjnu 2020, nedlouho po Berbrově zatčení, Revizní a kontrolní komise FAČR. Ta při rutinní prohlídce podepsaných faktur narazila na nesrovnalosti. Třeba na takovou, že jeden a týž člověk dokázal vykonat smluvní práce v jeden den na větším počtu stadionů. Přitom dezinfekce kabiny zabere nemalý čas, o potřebných přejezdech nemluvě.

Komise z věci vyvodila tento závěr. „Příklad tohoto projektu svědčí o tlaku a jisté míře svévole jednoho funkcionáře FAČR (2. místopředsedy Romana Berbra), jemu naprosté oddanosti některých pracovníků, kteří se ztotožnili s jeho metodami a stylem práce, a neschopnosti (slabosti) jiných se mu postavit a řádně plnit své pracovní povinnosti a dodržovat vnitřní předpisy FAČR,“ napsal její tehdejší šéf Zdeněk Šimek.

Poté, co kauza vyšla ven, vysvětloval její vznik tehdejší předseda asociace Martin Malík následovně. „Roman Berbr přišel s plánem, že vydezinfikujeme všechny kluby. Tedy nějakých 3500 oddílů. Zadal svým lidem, ať udělají výpočet dezinfikované plochy. Vznikl údaj 2 700 000 metrů krychlových a ukázalo se, že to je časový i finanční nesmysl. Padlo tedy rozhodnutí, že se akce bude týkat klubů, které provozují Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže nebo klubovou akademii. Těch bylo devadesát.“

Podle Berbrova zadání a pod vedením Jana Lega, toho času ředitele legislativně-právního oddělení FAČR, vznikla smlouva, v níž zůstal nesmyslný údaj o 2,7 milionech kubíků k dezinfekci, a objevila se částka 9,89 milionu korun. Ještě téhož dne zmizely miliony kubíků, miliony korun však zůstaly nezměněny. Tedy více než sto tisíc korun na jednu fotbalovou základnu.

Tuto sumu schválil výkonný výbor a následně zakázku přiklepl firmě Tymich. Podle Malíkova tehdejšího vysvětlení proto, že bývalý prvoligový fotbalista Jiří Tymich prý spolupracoval s blíže nespecifikovanou velkou společností, na niž si na Strahově po odchodu T-Mobilu mysleli coby na generálního partnera.

Pak to šlo už svižně. Firma Tymich provedla práci ve 41 namísto domluvených 90 klubech. Což nebránilo FAČR, aby proplatila v plné výši všechny faktury. „Schvalování je z mé strany čistě formální akt. Nenapadlo mě, že to běží po jiných kolejích než standardních,“ bránil se předseda Malík, jenž proplacení faktur schválil. „Kdyby to byl úmysl, tak naprosto neumětelsky provedený,“ prohlásil.

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) si ale myslí něco jiného. V únoru 2021 provedli v sídle asociace zásah a nyní čerstvě obvinili 6 fyzických a 4 právnické osoby z trestných činů Podvod a Legalizace výnosů z trestné činnosti.

A to bez ohledu na to, že žádná škoda asociaci nevznikla a revizní komise uzavřela věc jako „uspokojivě vyřešenou“. Došlo totiž k dohodě o narovnání a firma Tymich vrátila na účet asociace částku 6 794 656,50 korun za nevykonanou práci a následně ve třech splátkách uhradila pokutu ve výši 240 000 korun.

Trestní stíhání všech fyzických osob probíhá na svobodě, kdy v případě pravomocného rozsudku obviněným hrozí tresty odnětí svobody v délce trvání od 2 do 8 let.

Fotbalová asociace by podle informací Sportu neměla být mezi obviněnými. „O kauze Dezinfekce, která byla realizována v létě 2020 – tedy ještě za bývalého vedení – měla Fotbalová asociace ČR díky zprávě své Revizní a kontrolní komise podrobné informace. V návaznosti na tuto zprávu následně probíhalo policejní prověřování celé záležitosti, kdy fotbalová asociace poskytovala po celou dobu veškerou součinnost. V současné době tak došlo k obvinění několika fyzických a právnických osob, které se měly na této trestné činnosti podílet. FAČR prozatím nemá dosud dispozici bližší informace, očekává však, že jí bude v této kauze přiznán statut poškozené osoby,“ říká první místopředseda asociace Jiří Šidliák.