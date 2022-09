Vaše Veličenstvo, Jan Suchopárek… Nebýt jako Mr. Bean, říkali si hráči

Může to zavánět nepietní vzpomínkou, ale tak to rozhodně není. A kdo by z ní Jana Suchopárka vinil, byl by opravdu vedle. Někdejší reprezentační stoper stál v řadě hráčů, jimž královna Alžběta II., která ve čtvrtek ve věku šestadevadesáti let zesnula, podávala ruku těsně před finále EURO 1996. Byla to mimořádná chvíle, ale zcela upřímně, taky narušující koncentraci na velký zápas a zvyky…