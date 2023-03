Schick Fotbalistou roku: střílel góly, stíhal Lewu, ale brzdila ho zranění

V počtu branek za jednu ligovou sezonu překonal Jana Kollera, Pavla Kuku i Tomáše Skuhravého. Hvězdní čeští střelci prožili mimořádné roky, ale žádný z nich nedosahoval úrovně Patrika Schicka. Střelec Leverkusenu pálil v bundeslize v ročníku 2021–2022 do terče ve čtyřiadvaceti případech a stal se druhým nejlepším kanonýrem soutěže. Utekl mu pouze Robert Lewandowski.

Především proto obhájil titul Fotbalisty roku za kalendářní rok 2022.

Český reprezentant prožil dvě zcela odlišné poloviny uplynulého roku. V té první byl téměř zdravý (pauzu měl pouze na přelomu února a března, vynechal čtyři zápasy) a hladový. V každém zápase jarní části se dostával do šancí, které zhusta proměňoval. V rozhovoru pro deník Sport dokonce hovořil o tom, že by v tabulce střelců rád naháněl Lewandowského.

To se dařilo jen do určité míry, nicméně Schick na jaře pokračoval v podzimním tažení, za Leverkusen skóroval osmkrát v třinácti ligových zápasech a týmu pomohl ke třetímu místu v bundeslize a přímému postupu do Ligy mistrů.

Mimochodem, jen jednomu fotbalistovi s českým pasem se v zahraničních top 5 ligách vedlo lépe. V historii je však potřeba zalistovat pořádně hluboko. Šlo o Jaroslava Humpála, který v jednom z poválečných ročníků francouzské ligy, konkrétně v sezoně 1948/49, vstřelil celkem šestadvacet gólů. Tedy ještě o dva víc než Schick.

Co se nepovedlo? Právě březnové zranění nepustilo Schicka do baráže o mistrovství světa. Největší hvězda národního mužstva v osudovém zápase ve Švédsku absentovala a jen na dálku sledovala porážku 0:1 v prodloužení znamenající konec snu o šampionátu v Kataru.

Zdravotní patálie se českého esa bohužel držely i na podzim minulého roku. Schick stihl v Leverkusenu nastoupit k jedenácti utkáním nové sezony, v druhé polovině října se však poprvé přihlásila bolest v třísle. Sedmadvacetiletý útočník nechtěl nechat klub ve štychu, pod medikamenty tišící bolest se zkusil vrátit na trávník, ještě prvního listopadu se objevil v Lize mistrů v duelu s Bruggami, ale pak už nevyhnutelně musel ukončit účinkování v roce 2022.

Navzdory zdravotním problémům Schick uhájil trofej pro nejlepšího fotbalistu Česka.

Problémy s třísly hráče sužují i nyní. V klubu opět nehraje, vypadl i z nominace národního mužstva pro úvod kvalifikace o mistrovství Evropy (v pátek s Polskem, v pondělí v Moldavsku).

Fotbalista roku 2022 a další ankety

Patrik Schick (Leverkusen) 672 bodů Antonín Barák (Verona/Fiorentina) 456 Jindřich Staněk (Plzeň) 455 Tomáš Souček (West Ham) 452 Adam Hložek (Sparta /Leverkusen) 156 Vladimír Coufal (West Ham) 120 Jakub Brabec (Aris Soluň) 80 Ondřej Lingr (Slavia Praha) 51 Tomáš Vaclík (Olympiakos Pireus) 35 Adam Vlkanova (Hradec /Plzeň) 31

Další pořadí: 11. Michal Sadílek 30, 12. Václav Černý (oba Twente Enschede) 24, 13. Tomáš Holeš (Slavia) 23, 14. David Zima (FC Turín) 17, 15. Lukáš Kalvach (Plzeň) 11, 16. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 8, 17. Tomáš Chorý (Plzeň) a Jiří Pavlenka (Brémy) oba 7, 19. Lukáš Hejda (Plzeň), Marek Matějovský (Mladá Boleslav), Milan Petržela (Slovácko) a Jakub Řezníček (Zbrojovka Brno) všichni 6, 23. Mojmír Chytil (Olomouc), Václav Jurečka (Slovácko/Slavia Praha) a Lukáš Provod (Slavia Praha) všichni 4, 26. Václav Jemelka (Olomouc/Plzeň), David Jurásek (Slavia Praha), Jan Kuchta (Spartak Moskva/Sparta Praha) a Petr Ševčík (Slavia Praha) všichni 3, 30. Kryštof Daněk (Olomouc/Sparta Praha), Milan Havel (Plzeň), Tomáš Hübschman (Jablonec), Michal Kadlec (Slovácko) a David Pavelka (Sparta Praha) všichni 2, 35. Marek Havlík (Slovácko), Ondřej Kolář (Slavia Praha), Jan Kopic (Plzeň), Ladislav Krejčí ml. (Sparta Praha), Jan Sýkora (Plzeň) a Jaroslav Zelený (Jablonec/Sparta Praha) všichni 1.

Fotbalistka roku

Andrea Stašková (Juventus/Atlético Madrid) 96 Kateřina Svitková (West Ham/ Chelsea) 92 Olivie Lukášová (Slavia) 68

Trenér roku

Michal Bílek (Plzeň) 660 Martin Svědík (Slovácko) 244 Jindřich Trpišovský (Slavia) 226

Talent roku

Michal Ševčík (Brno) 471 bodů Kryštof Daněk (Olomouc/Sparta) 352 Martin Vitík (Sparta) 184

Síň slávy

Novými členy se stali mistři Evropy do 21 let z roku 2002 a Eva Haniaková, průkopnice ženského fotbalu v Česku, trenérka a bývala česká reprezentantka.

Kdo hlasuje

V anketě FAČR rozhodovali členové fotbalové akademie, do níž patří prvoligoví trenéři, kapitáni prvoligových týmů, reprezentanti s minimálně 31 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků, zástupci médií a asociace.