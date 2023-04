Peltův soudný den č. 2 ONLINE: Jaký padne verdikt v kauze dotací?

Před rokem a půl prožil Miroslav Pelta, jak sám říká, nejhorší den svého života. Soudkyně ho poslala na šest let nepodmíněně do vězení. Vrchní soud po odvolání rozsudek zrušil a případ údajného nezákonného nakládání se sportovními dotacemi vrátil k opětovnému projednání. To skončilo a nový verdikt padne dnes hodinu po poledni. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Od ledna od března, po dobu dvou týdenních jednání, shromažďovala soudkyně Lenka Cihlářová doplňovací výpovědi obžalovaných i svědků. Nyní oznámí, zda nové skutečnosti něco změnily na jejím původním rozsudku.

Ten poslal Peltu do vězení na šest let nepodmíněně a vyměřil mu pokutu pět milionů korun za nezákonné jednání v případě investičních dotací. Tedy takových, které jsou přiděleny na výstavbu či opravu sportovní infrastruktury.

Za stejný trestný čin dostala ještě o půl roku více tehdejší ministerská náměstkyně Simona Kratochvílová. Klíčovým bodem obžaloby jsou odposlechy, které dokládají, že oba odsouzení spolu přidělování investic řešili.

Ostatní obžalovaní, tedy Miroslav Jansta, Jan Boháč, Zdeněk Bříza, Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu, byli zproštěni viny, což ve věci neinvestičních dotací (peníze na provoz organizací) platí i pro Peltu a Kratochvílovou.

Obžalovaný Tehdejší funkce Původní verdikt Návrh žalobce Miroslav Pelta Předseda FAČR, místopředseda ČUS a ČOV 6 let a 5 mil. Kč 9 let a 25 mil. Kč Simona Kratochvílová Náměstkyně na MŠMT 6,5 let a 2 mil. Kč 10 let a 6 mil. Kč Miroslav Jansta Předseda ČUS Nevinen 5 let a 2 mil. Kč Jan Boháč Sekretář ČUS Nevinen 5 let a 2 mil. Kč Zdeněk Bříza Ředitel odboru sportu na MŠMT Nevinen 6 let a 2 mil. Kč FAČR - Nevinná 5 mil. Kč ČUS - Nevinná 2,5 mil. Kč

Odsouzení se odvolali, učinil tak – ve všech případech – ovšem také státní zástupce Ondřej Trčka. Ten ani po novém řízení nic neslevil ze svého názoru. „Naplnily se všechny znaky trestného činu. Povaha a závažnost trestného činu je mimořádná,“ prohlásil ve své závěrečné řeči a navrhl stejné tresty jako před původním verdiktem. U všech fyzických osob žádá nepodmíněný verdikt.

Podstatné je, zda se v novém řízení stalo něco, co by mohlo změnit názor paní soudkyně. To budeme vědět až po jejím rozsudku. Pro Peltu a Kratochvílovou by snad mohla hrát výpověď bývalé ministryně Kateřiny Valachové.

Ta jim rozhodně pomoci nechtěla, mimo soudní síň o nich dokonce hovořila jako o zločinecké skupině. Ovšem u soudu vypověděla, že dotační řízení bylo v jisté fázi veřejné, protože žadatelé, kteří neuspěli kvůli formálním nesrovnalostem, byli o svém neúspěchu okamžitě informováni. „To je pro mě novinka,“ podivila se soudkyně.

Proč to může být důležité? Obžaloba se mimo jiné opírá právě o to, že do dotačního procesu se nesmělo jakkoli vstupovat a nikdo zvnějšku (tedy ani Pelta) nesměl vědět, jak si žadatelé stojí. Nyní se ukázalo, že tomu tak nebylo.

Nový verdikt bude opět nepravomocný a dá se předpokládat, že dojde k dalšímu odvolání – ať už případných odsouzených, nebo státního zástupce. Nebo obou stran.