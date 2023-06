Vinoř drtí soupeře a sní o postupu! Tým nakopnul bombér Kocourek

Velké fotbalové příběhy nepřináší jen profesionální fotbal. Jeden takový se odehrává v současnosti i na kraji Prahy. Klub FK Vinoř by rád oslavil 95. výročí od svého založení postupem do I. A třídy, šesté nejvyšší soutěže v Česku. Nejde tu sice o miliony ani o nehynoucí slávu. Přesto vinořští borci dělají pro svůj sen v čele s bývalým ligovým hráčem maximum. Rozhodnou poslední dvě kola…

Nastřílet během 28 zápasů 107 gólů? To už je něco. A přesně takový kousek za sebou mají v letošní sezoně fotbalisté FK Vinoř. Mužstvo vedené Pavlem Brožem touží po triumfu v I. B třídě a po postupu o soutěž výš.

Vinoř je letos v soutěži vyloženě ofenzivní monstrum. „Máme hru založenou na rychlosti. Naší ofenzívu řídí Dan Kocourek,“ řekl v rozhovoru pro magazín Pražského fotbalového svazu i trenér Pavel Brož.

A pohled na poslední výsledky jeho týmu je opravdu impozantní. 7:0, 5:1, 3:0, 8:1 – tohle vypadá spíš na výsledkovou kartu hokejového Vsetína ze zlatých dob než na fotbalový mančaft. Poslední nálož od Vinoře dostali na vlastním hřišti Klánovice. A hned o polovinu gólů, tedy čtyři, se postaral právě bombér Kocourek.

Šestatřicetiletý útočník dokázal celý tým posunout na vyšší level. V klubu na kraji Prahy do mrtě zúročuje své zkušenosti z profesionálního fotbalu. Bohemians, Mladá Boleslav, Jablonec, Hradec Králové – to všechno jsou štace, které má za sebou.

Letos si Kocourek připsal už 32 tref a má tak šanci zopakovat loňskou úchvatnou bilanci, kdy se radoval dokonce sedmatřicetkrát. Ve střílení gólů mu navíc v této sezoně zdatně asistuje i Lukáš Ježek s dvaceti zásahy. Tohle duo straší všechny soupeře, i díky nim Vinoř naposledy prohrála na apríla...

„Dan tady bydlí, s fotbalem ve Vinoři začínal. Myslím si, že by pořád ještě mohl hrát klidně divizi, ale už nechce trénovat třikrát, čtyřikrát v týdnu. Tým obrovsky zvednul. Kluci kolem vidí, jaký to je fotbalista, a stejně na sobě pořád maká, sám jde běhat a ostatní to vyhecuje,“ popisoval trenér Brož pro magazín PFS.

Jestli sezona dopadne triumfem a postupem z první příčky, o tom rozhodnou poslední dvě kola. Vinoř je zatím druhá dva body za TJ Slovan Bohnice. Potřebuje tedy, aby odehrála zápasy s ČAFC Praha a Spartakem Hrdlořezy se stoprocentním ziskem a soupeř aspoň jednou klopýtnul.

Bohničtí přitom nyní jedou na hřiště Hájí, v posledním kole pak doma hostí béčko Hostivaře. Až pak bude jasné, komu bude po posledním zápase hrát We are the Champions.