Luxus pro mladíky z Plzně: nové zázemí akademie za 108 milionů

Nová budova vznikla za městské peníze u soutoku Mže a Radbuzy v městském sportovním areálu ve Štruncových sadech poblíž hlavního stadionu i sedmi tréninkových hřišť v nedalekém areálu v Luční ulici. Budou ho využívat mladí fotbalisté ze západních Čech - klubové děti a mládež včetně dívek a žen, fotbalová akademie i mužský B-tým.

„Můžeme teď naší mládeži nabídnout prostory, které jsou srovnatelné s podobnými zařízeními v akademiích velkých evropských klubů. Pro mladé by měly být tyto podmínky obrovskou motivací," řekl člen plzeňského představenstva Martin Dellenbach. S Raphaelem Landthalerem stojí za rakousko-švýcarskou firmou FCVP GmbH, která koncem června majoritně vstoupila do Viktorie Plzeň.

Podle Dellenbacha představuje nové zázemí milník v historii klubu. „Pomůže udržet talentované hráče, kteří by možná odešli. Infrastruktura klubu je na vysoké úrovni a musí nám pomoci vytvářet talenty na mezinárodní úrovni,“ řekl s tím, že oceňuje též silnou podporu města.

„Všechny naše děti teď mají místo ve své šatně, svoji skříňku a háček, kam si budou dávat své věci. To je pro spojení s klubem naprosto zásadní. A zároveň je to pro nás zavazující, abychom talenty vychovávali na co nejvyšší úrovni, aby nám výhledově pomohli i v A-týmu," řekl obchodní a marketingový manažer klubu Jaromír Hamouz. Děti jsou především z Plzně a Plzeňského kraje, ale spádovost FC Viktorie zasahuje i do okolních krajů.

„Na příběhu mladého Jana Palusky, Pavla Šulce nebo Robina Hranáče se ukazuje, že investice do mládí má velký smysl. Moc si vážím toho, jak Viktorka pracuje s mládeží. Věřím, že díky novým prostorům v Plzni vyroste řada dalších talentovaných hráčů,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Primátor upřesnil další smělé plány pro rozvoj západočeského klubu. Na podzim začne město s rekonstrukcí šaten v tréninkovém areálu v Luční ulici zhruba za 50 milionů korun a následně v roce 2024 s obnovou některých tamějších hracích ploch, jako první přijde na řadu umělá tráva za 20 až 30 milionů korun. „Zatím se Národní sportovní agentura v tomto kraji příliš nepředvedla a bohužel to musíme dělat z vlastních zdrojů,“ řekl.

Viktoria má v současné době do 500 mladých hráčů. „Mládež teď má jednotné zázemí a chceme, aby se tady všechny týmy potkávaly,“ uvedl ředitel komunikace klubu Václav Hanzlík. Nové zázemí slouží pro zhruba 400 hráčů a trenérů. „Šatny tu má 12 kategorií. Dosud se v Luční ulici střídalo 14 kategorií o šest klouzavých šaten. Po každém tréninku museli věci vyklízet. Teď tam zůstaly už jen dvě kategorie nejmenších přípravek,“ řekl technický ředitel Tomáš Samec. Podle něj jen dva kluby v ČR mají podobné zázemí.

Zhruba stovka fotbalistů bude nadále trénovat na 33. základní škole, kde jim město modernizovalo zázemí před rokem a půl.