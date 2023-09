První trest v kauze Berbr! Delegát přiznal úplatek, přijal podmínku

Berbrovi (vlevo) hrozí sedm let vězení • Blesk: Tonda Tran

Úterní jednání tentokrát začalo bez Romana Berbra, který poprvé na soudním líčení chyběl. Před soudem dopoledne stanul Miroslav Skála. Někdejší delegát přišel bez obhájce a připravený akceptovat dohodu o vině a trestu, na které se dohodl se státním zástupcem Janem Schollem. Výsledek, který po úpravě drobných, spíš technických výhrad akceptoval soudce Vladimír Žák?

Skála za přijetí úplatku po zápase Slavoje Vyšehrad s Ústím nad Orlicí dostal osmiměsíční podmínečný trest s možností odkladu na 24 měsíců, k tomu pokutu 48 000 korun a zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR po dobu čtyř let. Skála i státní zástupce Scholle se na místě vzdali odvolání, tím pádem je verdikt pravomocný.

„Podle nás jde o adekvátní trest včetně doby odkladu, která je ve spodní hranici a bylo zohledňována dosavadní bezúhonnost obžalovaného. Finanční výměra odpovídá zákonnému znění a dobrým mravům, je upravena ve prospěch obžalovaného, aby byl schopný platit. Musí také respektovat zákaz činnosti, která je ve spodní třetině hranice, takže zase spíš mírnější,“ vysvětli své rozhodnutí soudce Žák.

Skála přijal úplatek v květnu 2019 po utkání Slavoje Vyšehrad s Ústím nad Orlicí. Před soudem přiznal, že jako delegát převzal po utkání od sudího Tomáše Grímma 6 000 korun za to, že se v jeho zprávě o zápase neobjeví informace o ovlivnění zápasu ve prospěch Vyšehradu a chybějícím videozáznamu ze zápasu. „Bylo mi řečeno, že je to za tři body,“ odpověděl Skála v soudní síni na dotaz soudce, za co přijal peníze.

V původním návrhu dohody byla částka 80 000 korun, na základě Skálových současných příjmů byla skoro na polovinu ponížena. Skála je od loňského října důchodce, před soudem přiznal důchod přes 20 000 korun a zhruba 5 000 jako měsíční přivýdělek na blíže nespecifikované brigádě.

Jde o první oficiální verdikt, který soudce Vladimír Žák vyřkl v rozsáhlém případu Romana Berbra a dalších obviněných v kauze uplácení rozhodčích, ovlivňování výsledků a vyvádění financí z Plzeňského krajského fotbalového svazu.