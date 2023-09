O zápasu na Admiře se rozhodne později. Po kauze se zpřísní opatření

O případném opakování třetiligového zápasu mezi Admirou a rezervou Českých Budějovic, které bylo zmanipulované sudím Michalem Patákem, se rozhodne do tří měsíců. Řídící komise pro Čechy (ŘKČ) vedená Martinem Drobným chce rozhodnout až po zjištění a prověření dalších okolností. O osudu zápasu rozhodne podle soutěžního řádu Sportovně-technická komise (STK) ŘKČ.

„Není to v naší kompetenci. Je to v jejich kompetenci. Samozřejmě všichni vnímáme rozměry celého případu, ještě je třeba, aby proběhly nějaké věci. Disciplinární komise ŘKČ, STK. Nechtěli jsme to nějak urychlovat,“ prohlásil po zasedání výkonného výboru předseda FAČR Petr Fousek. Zároveň se asociace připojila k trestnímu oznámení sázkové kanceláře Fortuna. „V trestním oznámení jsou popsány okolnosti zápasu, výstupy ze Sportradaru. Primárně je vše pojato jmenovitě,“ vysvětlil Jiří Šidliák, místopředseda svazu.

V utkání, které se hrálo 20. srpna, sudí Michal Paták v závěru první půle nařídil pokutový kop pro Admiru poté, co českobudějovický Jakub Pařízek čistě obral o míč domácího záložníka Filipa Kouteckého. Z penalty v 10. minutě nastavení Miroslav Horák zvýšil na 2:0. Avizovány přitom byly jen tři nastavené minuty a sudí navíc do zápisu nesprávně uvedl, že gól padl v páté minutě nastavení. Admira nakonec zvítězila 2:1.

Fousek připustil, že ho mrzí, že s Patákem nyní nemůže být vedeno disciplinární řízení na fotbalové půdě. Z FAČR v minulosti vystoupili i někteří další v kauze okolo bývalého místopředsedy asociace Romana Berbra.

„Mě osobně institut vystupování z FAČR netěší. Myslím, že nejsem sám. Hledáme usilovně cestu, jak těmto únikům spravedlnosti zamezit. Je to věc, kterou jsme opětovně svěřili legislativní radě a právnímu oddělení, aby hledaly cesty. Víme, že bychom v tomhle smyslu chtěli i novelizovat stanovy, ale to je asi hudba příštího roku. Teď hledáme krátkodobé řešení, které by nám pomohlo,“ řekl Fousek.

Výkonný výbor v souvislosti s kauzou okolo Patáka schválil další zpřísnění opatření proti ovlivňování zápasů. Odsouhlasil například posílení role Integrity officera FAČR Jiřího Hendricha, který se bojem proti manipulování utkání zabývá.

„Rozhodně nám to není lhostejné. Od roku 2021, kdy jsme byli zvoleni, jsme věnovali hodně energie na obnovu důvěry ve fotbal. Jsme svým způsobem pyšní, že se tu žádné kauzy jako před rokem 2021 neobjevily. Tohle je nejvážnější kauza a my to bereme jako memento. Určitě není možné usnout na vavřínech,“ řekl Fousek.

„Na druhou stranu si nechceme tímhle nechat kazit práci. Zájem o fotbal teď roste, je to primárně přičiněním klubů, jejich prací s fanoušky. Stoupá návštěvnost na první lize, reprezentaci. Byť je tohle třetí liga, tak fotbal je jen jeden. Pochopitelně že veřejnost to zaznamenala. Fotbal má nějaké možnosti, které jsou ale omezené. Jsou věci, které leží za hranicemi fotbalu. Proto chceme aktivizovat spolupráci i s dalšími institucemi,“ dodal.