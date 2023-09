Průšvih! Policejní razie ve Slovácku, kouč úspěšného týmu je ve vazbě

Těžké časy prožívá fotbalové Slovácko. Petr Vlachovský (40), hlavní kouč úspěšného družstva žen, se na začátku září vytratil a bitvy v Lize mistrů proběhly bez něj. Podle informací iSport.cz, které se povedlo ověřit z několika nezávislých zdrojů, byl trenér po policejní razii zatčen a umístěn do vazby. Proslýchá se, že je zapleten do závažné kauzy mravnostních trestních činů! „Pokud se to prokáže, bude to velký průšvih,“ uvedl jeden z lidí z fotbalového hnutí.