Jiný podezřelý zápas ČFL. Už je u soudu, Paták v případu jako svědek

Blížilo se utkání v Rakovníku, když dvěma hráčům Motorletu začaly na mobil chodit zprávy. Ve stejném duchu. Že prý když napomůžou ovlivnit výsledek, třeba vhodným pádem v šestnáctce, nebudou škodní. Nestalo se, protože fotbalisti vše řekli vedení klubu, které se obrátilo na policii.

Pozadí příběhu dovyprávěl Sportu třetí hráč Motorletu. Přál si zůstat v anonymitě, redakce však zná jeho jméno. „Kluci začali dostávat divné zprávy. Že když ten zápas ovlivní, třeba spadnou v šestnáctce, tak se pískne penalta. A že kdyby ten výsledek byl podle přání, že by za to dostali nějaké peníze. A byly i jiné zprávy, že prostě má dojít k ovlivnění utkání,“ říká fotbalista.

Hráči Motorletu zároveň začali sledovat kurzy. „My jsme byli favorit a kurzy tomu nejprve odpovídaly. Ale pak se začaly rapidně měnit. Dva tři dny před zápasem vyskočily na naši výhru nahoru.“

Motorleťáci zpozorněli i proto, že věděli, že utkání píská Michal Paták. „Čekali jsme proto všechno. Měl vizitku kontroverzního sudího. Tak jsme si říkali, že to teda bude pěkný,“ vzpomíná hráč.

Kabina řekla o nabídce trenéru Martinu Poustkovi a vedení klubu. „Nechtěli jsme s tím nic mít.“ A jeho předseda Rudolf Blažek se ihned obrátil na policii i fotbalovou asociaci. „Naši hráči se zachovali férově. Bylo jasné, že to musíme předat policii,“ říká nyní klubový šéf.

FAČR kontakt potvrzuje. „Předseda Motorletu v tomto smyslu kontaktoval předsedu asociace, který ho požádal, aby se neprodleně obrátil na Policii ČR a informoval Integrity officera FAČR. Zápas vyhrál Motorlet, který s podnětem přišel, a v utkání se žádné podezřelé momenty neobjevily. Následně nás nekontaktovala ani policie, ani soud,“ zní ze Strahova.

Policie jednat začala. Ještě předtím se však pochopitelně odehrál samotný zápas. „Než pan Paták poprvé pískl, tak se mě zeptal, jak se mám. Já mu říkám, že dobrý, a ptám se, co se jako tady bude dneska dít. On se zeptal, co by se mělo dít. Já mu odpověděl, že jsem slyšel, že se něco dít má, a že jsme to dali na policii, že už to šetří kriminálka,“ vypráví hráč.

Rozhovor ještě pokračoval. „Fakt, jo?“ zeptal se Paták. „Já o ničem nevím,“ pokračoval. Hráč mu odpověděl cosi v tom smyslu, že o něm je „to“ známé. „A pan Paták že prý ne, že v ničem nejede. Byl v tom zápase kamarádský, po patnácti minutách za mnou přiběhl, že ať je všechno v pohodě, že v ničem nejede, že nechce žádný problém. Nakonec v zápase nic neproběhlo. Možná se začal po tom, co jsem mu řekl, trochu bát.“

Případ nevyšuměl. Hráči, na jejichž telefony chodily zprávy, šli podat výpověď na policii. „A pak taky já, kvůli tomu rozhovoru s Patákem na hřišti.“

Policie případ neodložila. Naopak, skončil až u soudu, patrně díky dochovaným zprávám, které vybízely k manipulaci. Obžalovaným je jeden muž, ten, který údajně vybízel k ovlivnění utkání. „Je obžalovaný z přečinu podplacení,“ říká Kateřina Kaspar Studecká, mluvčí obvodního soudu pro Prahu 5 pro věci trestní. První jednání proběhne 4. října u obvodního soudu v Praze 5.

Michal Paták v kauze vystupuje v roli svědka, obžalovaný tedy není. Rudolf Blažek z Motorletu chvíli přemýšlí, ale pak přece jen prohodí. „Všichni víme, že bez rozhodčího tohle jde jenom těžko.“