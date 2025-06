Fotbalové přestupy ONLINE: Do Slavie se vrací bývalí reprezentanti

Jablonec oznámil příchod třiadvacetiletého Nassima Innocentiho. Francouzský stoper podepsal víceletou smlouvu. Naposledy působil v Košicích, předtím hrál za Valenciennes. „Je to určitě krok dopředu v mé kariéře. Slovenská liga byla dobrá, ale myslím si, že česká liga je na jiném levelu. Je tu hodně dobrých týmů, co hrají v Evropě a je to určitě krok dopředu,“ uvedl pro klubový web.