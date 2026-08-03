Fotbalové přestupy ONLINE: Hendersona získala Chelsea, Švancara opustil Artis
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 3. srpna 2026
Péter Gulácsi (36) po jedenácti letech strávených v Lipsku mění dres a míří do Villarealu. S Lipskem v sezoně 2015/16 zažil postup z druhé ligy do bundesligy, v Sasku odehrál 362 soutěžních utkání, vychytal 117 čistých kont. Přispěl k historickému druhému místu v ročníku 2016/17 a v roce 2022 vyhrál německý pohár. Naopak do Lipska přichází nedávný hrdina Norska na MS Örjan Nyland, který by měl krýt záda Maartenu Vandevoordtovi.
Chelsea dotáhla přestup zkušeného anglického záložníka Jordana Hendersona (36). Někdejší kapitán Liverpoolu ukončil po vzájemné dohodě své působení v Brentfordu a následně podepsal s londýnským klubem smlouvu na dva roky.
Daniel Švancara si v dresu Artisu Brno první českou ligu zatím nezahraje. Zamířil totiž na hostování do slovenské Petržalky. Bratislavský klub, který si v roce 2005 zahrál Ligu mistrů, aktuálně působí ve druhé lize.
Lukáš Horníček má nové angažmá! Český brankář podepsal pětiletou smlouvu s anglickým Newcastlem. Čtyřiadvacetiletý český gólman do Anglie přestoupil z portugalské Bragy, účastník Premier League měl za účastníka letošního MS zaplatit jeho výkupní klauzuli ve výši 30 milionů eur (726 milionů korun). Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. srpna 2026
O trenérovi Hradce Králové Davidu Horejšovi se hovoří jako o jedné z variant pro Plzeň, v případě že by vedení Viktorie po špatném vstupu do sezony odvolalo Martina Hyského. K aktuální situaci se na síti X vyjádřil Horejšův agent Jiří Müller. „David Horejš má smlouvu v Hradci Králové do konce této sezony. Zatím nemá návrh na prodloužení smlouvy v Hradci, ani žádné jiné nabídky,“ napsal.
Olympique Lyon získal krátce před soubojem v 3. předkole Ligy mistrů s fotbalisty pražské Sparty rakouského obránce Felixe Bachera z Estorilu. Francouzský klub, v němž působí i český záložník Pavel Šulc, zaplatil za pětadvacetiletého hráče 4,3 milionu eur (104 milionů korun). S bonusy se může částka vyšplhat přes hranici pět milionů eur.
Brazilský útočník Kahuan Vinicius by podle informací webu iSport nemusel být jedinou posilou Pardubic z druholigové Karviné. Redakční zdroje se shodují na tom, že klub vlastněný miliardářem Karlem Pražákem řeší další jméno z druholigového MFK. Jde o brankáře Vladimíra Neumana. Více čtěte ZDE >>>
Po více než půlročních jednáních je podle informací iSportu u konce transfer Daniela Baráta ze Slovácka do Olomouce. Talentovaný devatenáctiletý křídelník se stává hráčem Sigmy, což byla součást dohody přesunů Tihomira Kostadinova a Artura Dolžnikova opačným směrem do Uherského Hradiště.
Dvojice zkušených záložníků se starty za makedonskou a litevskou reprezentaci nastoupila v sobotu pod vedením kouče Jana Jelínka v základní sestavě proti Artisu Brno (1:1), ve stejný den oficiálně přestoupil na Andrův stadion nejen Barát, ale i Štěpán Beran. Ten bude figurovat ve třetiligovém béčku Hanáků, zatímco teenager se připojí do elitního kádru trenéra Pavla Hapala.
Zprávy ze dne 1. srpna 2026
Chelsea koupila z Brightonu zkušeného útočníka Dannyho Welbecka a oznámila, že s ním podepsala dvouletou smlouvu. Bývalý fotbalový reprezentant si tak v 35 letech zahraje po Manchesteru United a Arsenal za další anglický velkoklub. Více o přestupové strategii Chelsea ZDE >>>
Welbeck v minulém ročníku nastřílel za Brighton v Premier League 13 gólů a vytvořil si tak kariérní rekord v počtu branek za sezonu. V národním týmu má bilanci 42 zápasů a 16 gólů, naposledy reprezentoval v roce 2018.
Mladý křídelník Daniel Švancara míří na hostování do druhé slovenské soutěže. Artis Brno se domluvil na ročním hostování mladého křídelníka v týmu FC Petržalka, v zimní přestávce si Švancaru může klub stáhnout zpět.
Po dvaceti letech tak Švancara u Dunaje naváže na svého otce, který v sezóně 2006/07 působil půl sezóny v Interu Bratislava. Křídelník po přestupu do Artisu odehrál za A-tým deset zápasů.
Lukáš Horníček má nové angažmá! Spekulace z posledních dní potvrzuje novinář Fabrizio Romano, Česko bude mít dalšího brankáře v anglické Premier League! Newcastle United se ohledně přestupu čtyřiadvacetiletého gólmana dohodl s Bragou, zaplatí výkupní klauzuli 30 milionů eur (726 milionů korun). Aktuálně se čeká jen na oficiální představení anglickým klubem.
Bývalý německý reprezentant Julian Brandt bude po sedmiletém angažmá v Borussii Dortmund oblékat dres Ajaxu Amsterdam. Se slavným nizozemským klubem podepsal třicetiletý záložník smlouvu do roku 2029.
„Jednali jsme s ním několik měsíců a mohl podepsat smlouvu s jinými kluby. Získáváme v něm špičkového hráče s obrovskými zkušenostmi a fantastickou mentalitou,“ řekl technický ředitel klubu Jordi Cruyff.
Real Sociedad neuspěl s oficiální nabídkou na obránce Wolves Ladislava Krejčího. Španělský klub předložil za českého reprezentanta úvodní nabídku, „Vlci“ ji však odmítli, protože byla pod jejich cenovými představami, píše zahraniční novinář Fabrizio Romano.
Zprávy ze dne 31. července 2026
Karvinský kouč Roman West po utkání s Vlašimí potvrdil další odchody z kádru. „Vinicius už je z kádru pryč a v nejbližší době de facto i Štorman a Neuman, to se všechno uvidí. To jsou všechno změny, které jsme udělali po Opavě. Odchody Neumana a Štormana by měly být blízko, ale je to v kompetenci klubu, agentů a hráčů,“ uvedl trenér. Útočník Kahuan Vinicius se už připravuje s Pardubicemi.
Fotbalový brankář Lukáš Horníček je blízko přestupu do Newcastlu. Anglický celek podle televizní stanice Sky Sports souhlasil, že za něj portugalské Braze zaplatí 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), čímž aktivuje výstupní klauzuli v jeho smlouvě. Nyní kluby jednají o tom, jak Newcastlu částku splatí.
Sparta oficiálně oznámila příchod dvou hráčů. Na Letnou se stěhuje dvoumetrový stoper Tobias Guddal, který dosud nastupoval v norském Tromsø a také Roman Macek, devětadvacetiletý záložník strávil poslední rok v Mladé Boleslavi. Více čtěte ZDE>>>
Brazilec Kahuan Vinicius má podle informací iSportu namířeno do Pardubic. Dvaadvacetiletý útočník dosud nastupoval v dresu Karviné, kde loni nastřílel v lize dva góly a výrazně přispěl k zisku domácího poháru.
Matěj Valenta přestupuje z Plzně do Hradce Králové. Účastník třetího předkola Evropské ligy řeší angažováním poctivého záložníka problém s úzkým hráčským kádrem. Nová akvizice by se měla představit už v neděli v zápase proti Bohemians.
Přestupové období pokračuje, a jelikož velké pohyby směrem dovnitř se v Edenu už nečekají, hlavní slovo mají odchody. Jak se vyvíjí? Podle všeho měla Slavia ustát zájem Benfiky o Štěpána Chaloupka, nyní se usilovně pracuje na tom, aby byl stoper nastavený na odehrání další sezony v kádru českého mistra. Klub by brzy mohli opustit další hráči, jmenovitě David Douděra a Sahmkou Camara. Více ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. července 2026
Sparta podle všeho dotahuje další příchod. Obránce Tobias Guddal z Tromsö se odpojil po čtvrtečním zápase 2. předkola Evropské ligy v Hradci Králové od týmu a odcestoval do Prahy. Server iTromsö zveřejnil video, na kterém 24letý hráč nastupuje do červeného auta. Na záběrech je zachycen také zástupce Letenských. Více o vysokém stoperovi čtěte ZDE >>>