Fotbalové přestupy ONLINE: Posily pro Liverpool? Tři jména, v kurzu Maďar i vysoký stoper. Odchází...

Ladislav Vízek ve svém komentáři k možnému zájmu Manchesteru United o Patrika Schicka: „Já se tomu vůbec nedivím. Jde o vyústění Patrikovy kariéry a také toho, že v posledním roce a půl na sobě neskutečně zamakal. Doslova zabojoval o další angažmá. Je druhým nejlepším střelcem bundesligy, to má zvuk. Leverkusen je už sám o sobě velmi dobrou adresou, prestižní ambiciózní značkou, ale United? To je sakra jiná kategorie. Páťovi to moc přeju, je to náš nejšikovnější útočník.“ Celý komentář čtěte ZDE>>>