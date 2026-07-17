Fotbalové přestupy ONLINE: Posily Zbrojovky, přišel i Vaníček. Mladý sparťan na Dukle
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 17. července 2026
Brněnská Zbrojovka představila už druhou páteční posilu, do klubu přichází Antonín Vaníček. Osmadvacetiletý ofenzivní hráč naposledy hrál za České Budějovice, které ale v profesionálním fotbale po minulé sezoně skončily. Vaníček dříve působil i v Mladé Boleslavi nebo v Bohemians. „Máme velkou radost, že se podařilo přestup rychle dotáhnout. Antonín je zkušený fotbalista s řadou startů v první lize,“ řekl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Jednadvacetiletý sparťan Ondřej Lilling začal trénovat s Duklou. Mladý obránce v minulé sezoně pravidelně nastupoval za béčko Sparty, které ale sestoupilo do třetí ligy.
Druholigovou Příbram posílil brankář Michal Gergela z třetiligové Hlubiny.
Brněnskou Zbrojovku posílil pětadvacetiletý malijský obránce Amadou Dante, na jihu Moravy podepsal víceletou smlouvu. Naposledy hrál v portugalské Arouce, předtím působil v Curychu nebo Sturmu Graz. „Od jeho příchodu si slibujeme výrazné zkvalitnění levé strany hřiště. Jde o rychlého a neúnavného hráče v ideálním fotbalovém věku. Má zkušenosti z reprezentace i kvalitních evropských soutěží,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Zprávy ze dne 16. července 2026
Přestupem do Slovácka překvapil všechny. I sám sebe. „Nečekal jsem to,“ nezapírá Lukáš Vorlický (24), jenž s týmem z Uherského Hradiště podepsal tříletý kontrakt. V rozhovoru pro iSport vysvětluje, proč je za tuhle volbu rád a vyjádřil se i k tomu, proč nedopadlo pokračování ve Zbrojovce. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zvýšená přestupová aktivita Jablonce na ofenzivních pozicích (příchod Filipa Vechety a chystané oznámení příchodu Antonína Růska) znamená, že by na Střelnici mohlo dojít k odchodům. Podle informacì iSportu by mohl tým Luboše Kozla opustit napřìklad francouzský křídelník Alexis Alégué, klub je na tuto variantu připravený. V příštím týdnu se kromě vstupu do předkola Konferenční ligy dají očekávat další pohyby v kádru, dovnitř i ven.
Další posilou do ofenzivy pro Jablonec bude Antonín Růsek.
K Jablonci se připojil útočník Filip Vecheta, který bude na severu Čech rok hostovat z Pardubic. O příchodu třiadvacetiletého bývalého mládežnického reprezentanta a hráče se 133 prvoligovými starty a 23 góly informoval jablonecký klub na svém webu. „Filip umí dávat góly a věříme, že se bude střelecky prosazovat i v našem dresu. Se svojí postavou (194 cm) je navíc velmi silný i ve vzdušných soubojích,“ uvedl sportovní ředitel Severočechů Zdeněk Koukal.
Kladno představilo tři nové příchody z rezervy pražské Sparty. Na přestup dotáhl nováček druhé ligy útočníka Jaroslava Vaňka, na půlroční hostování míří záložník Enes Osmani a brankář Filip Nalezinek.
Alex Král po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Pro osmadvacetiletého hráče půjde o šesté zahraniční angažmá. Král má za sebou vedle Unionu, kde mu po minulé sezoně vypršela smlouva, i působení ve Spartaku Moskva, West Hamu, Schalke a Espaňolu Barcelona. V Česku hrál za Teplice a Slavii, s níž vybojoval dva tituly a jeden domácí pohár. V národním týmu si připsal 48 startů. Na nynějším mistrovství světa se nepředstavil, naposledy reprezentoval loni.
Slovácko oficiálně oznámilo příchod Lukáše Vorlického ze Slavie. Čtyřiadvacetiletý záložník podepsal v Uherském Hradišti smlouvu na tři roky. „Od prvních jednání jsem cítil, že o mě klub opravdu stojí. Velkou roli sehrál trenér Jan Jelínek, se kterým jsem měl výborný vztah už ze Slavie, a také obrovský zájem Michala Kadlece. Věřím, že právě tady můžu znovu naplno ukázat svůj potenciál a udělat další krok v kariéře,“ řekl Vorlický. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. července 2026
Zahraniční média zaplavila ve středu odpoledne informace, že Michael Olise chce do Realu Madrid. Hvězda francouzské reprezentace a Bayernu Mnichov, kde v uplynulé bundesligové sezoně Olise nastřádal 15 branek a 19 asistencí, je v hledáčku madridského klubu delší dobu, Bayern však drží jasné stanovisko – Olise není na prodej. Spekuluje se ale, že částka přes 200 milionů euro by Bavory mohla přesvědčit. Trumfne Real dosud nejdražší přestup historie? Prvenství stále drží Neymarův transfer do PSG za 222 milionů euro.
Fotbalista Benjamin Nyarko po dvou letech opouští Liberec. Dvaadvacetiletý ghanský útočník, který v uplynulé sezoně hostoval v Teplicích, přestoupil do druholigové Admiry Wacker. Slovan o tom informoval na svém webu. Nyarko v první sezoně v české lize zasáhl do 22 zápasů a připsal si dvě branky. V uplynulém ročníku hostoval z Liberce v Teplicích a při 15 startech v nejvyšší soutěži jednou skóroval.
Jak s předstihem avizoval web iSport, odchovanec Tomáš Jelínek nezůstane v kádru Slavie. Dvacetiletý záložník se připojil do přípravy s Pardubicemi, kde strávil jarní část minulé sezony. Velký zájem měl i Hradec Králové. Stejně jako v případě Mikuláše Konečného ale Votroci na Jelínka nakonec nedosáhnou.
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Fotbalová Slavia angažovala obránce Rubena Compaorého. Dvacetiletý stoper z Burkiny Faso podepsal v Edenu smlouvu do června 2030 a bude zatím působit v druholigové rezervě červenobílých. Pražané to uvedli na svém webu.
Tak přece. Záložník Lukáš Vorlický (24) přestupuje ze Slavie do Slovácka, k týmu se má připojit po jeho návratu ze soustředění ve Slovinsku. Na plnohodnotnou zátěž ještě po zranění připraven není. Do Uherského Hradiště přichází hlavně kvůli otci Jiřímu. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. července 2026
Baník Ostrava získal další letní posilu, kterou se stal ukrajinský stoper Jevhenij Skyba. Třiadvacetiletý fotbalista přestoupil z Karviné a podepsal smlouvu na tři roky. Ostrava zároveň do MFK uvolnila na hostování bez opce útočníka Jakuba Piru.
"Jednání se velmi protáhla kvůli situaci kolem dalšího směřování Karviné a také proto, že jsme nebyli jediným klubem, který o něj měl zájem,“ řekl šéf sportovního úseku Ostravy Luděk Mikloško.
Další posilou fotbalistů Manchesteru United je belgický záložník Youri Tielemans. S Aston Villou se po třech letech rozloučil výhrou v Evropské lize. Podle médií za belgického kapitána vedení United zaplatí 35 milionů liber (994 milionů korun) a záložník podepsal smlouvu na pět let.
Belgický fotbalista Leandro Trossard přestoupil z Arsenaludo Besiktase Istanbul. Uvedl to web londýnského klubu, částku za přestup nesdělil. Belgický reprezentant strávil v Arsenalu tři a půl roku, v minulé sezoně vstřelil v Premier League 6 gólů a pomohl „Gunners“ k prvnímu titulu od roku 2004. V Besiktasi bude mezi jeho spoluhráče patřit i český záložník Václav Černý.
Devatenáctiletý chorvatský stoper Luka Vuškovič přestoupil v anglické lize z Tottenhamu do Brightonu, kde podepsal pětiletou smlouvu. Hráčův nový tým podmínky transferu nezveřejnil, ale podle informací médií činila přestupní částka 54 milionů eur (1,3 miliardy korun), což z účastníka aktuálního mistrovství světa činí nejdražší posilu v klubové historii.