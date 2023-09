Kováč o koučích: Ščasný mě zkoušel, Stramaccioni zaujal. Co vadilo u Artety

Video se připravuje ... Byl na stáži v Arsenalu i Chelsea, kde sledoval zblízka práci Mikela Artety, respektive Thomase Tuchela, tehdy ještě trenéra Blues. Zatímco Němec Radoslava Kováče nadchnul, u kouče Gunners si kouč Pardubic všiml něčeho, co se mu nelíbilo… Už v zimě by přitom rád vyrazil za další zkušeností. „Použiju všechny páky, abych jel do Brightonu,“ neskrývá v obsáhlém rozhovoru pro Sport Magazín, že obdivuje práci Roberta De Zerbiho. Jak ho ovlivnil Zdeněk Ščasný a co si (ne)vzal z angažmá Itala Stramaccioniho na Letné?

Kováč o Ščasném „Samozřejmě jsem si vzal od každého trenéra, u kterého jsem byl ve Spartě, něco, ale nejvíc mi dal Zdeněk Ščasný. My jsme strávili nejvíc času u tabule. On mě vlastně hlavně zkoušel. Když jsme s někým hráli, ptal se, jak má soupeř vysoko beky, kým napadají, jestli křídlem nebo střeďákem. Tuhle školu jsem dostal. Musel jsem znát všechny detaily. On mě chtěl posouvat, a tak jezdily magnetky po tabuli třeba i jednu, dvě hodiny. Člověka to chytlo, zvláště když potom viděl v reálu, že ty věci fungují. To mě hrozně naplňovalo. Věděl jsem, že to má smysl, a to bylo pro mě nejdůležitější.“

Kováč o Stramaccioniovi „Když přišel pan Stramaccioni do Sparty, byl jsem manažerem týmu, něco jako dneska Tomáš Sivok. Vedení chtělo, abych byl spojka mezi kabinou a realizačním týmem. Tenkrát tam přišlo sedm nových hráčů, takže to bylo trošku nadivoko. Naslouchal jsem panu Stramaccionimu, poznával, jak přemýšlí o fotbale, a chytlo mě to. Principy a balanc hry měl perfektní. Akorát celkově podcenil kabinu. Třeba jsme brali Janka (vysoký rakouský hroťák), přitom jsme měli Lafatu. Nezapadalo to všechno do sebe. Hráčů bylo hrozně moc. A on nebyl moc trpělivý. I když trpělivost není ve Spartě slovo, které tam patří. Ale potřebujete ji. Jenže pan Stramaccioni, když byl nějaký problém, vzal dalšího hráče. To byl podle mě největší kámen úrazu.“

Kováč o Artetovi „On je hodně náročný. Když jsem se bavil s Granitem Xhakou, s kterým jsem hrál v Basileji, tak říkal, že potřeboval rok, aby pochopil Artetův fotbal. Že musel vstřebat spoustu detailů a zabralo to rok. Neuvěřitelné! Totéž tvrdil i Jack Grealish o Pepu Guardiolovi. Asi ta škola bude podobná, protože Guardiola a Arteta spolu trénovali. Ale musím říct, že Arteta chce kočírovat všechno. Měl asi pět asistentů a i je během tréninku opravoval. Dělal to před hráči, což se mi nelíbilo. Čekal bych, že to bude mít líp sladěné už před tréninkem.“

Kováč o Tuchelovi „Tuchel na rozdíl od Artety asistenty nechával. Jenom je kontroloval a říkal: Brááávo, brááávo. Ale když došlo na výstavbu hry nebo presink, tam byl Tuchel naprosto jako ryba ve vodě a jel pecky. Zastavoval a opravoval. Už jen ten hlas, když mluvil. Všichni hráči byli v pozoru. Vysvětloval jim každý detail a oni to žrali. Chtěli to dělat a bylo to perfektně strojově udělané. Současně i uvolněné. Ale prostě když řekl, muselo to být perfektní. Arteta byl podobný. Ale Tuchel se mi zdál v ten moment v taktice dál. Teď už to Arteta dohnal, minulá sezona ho strašně posunula. A pokračuje v tom taky v téhle sezoně, Arsenal začal zase dobře.“