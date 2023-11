Berbr udeřil na soud, obhájci tvrdí: Dohody a přiznání jsou nezákonné

Čtyři obžalovaní až dosud přistoupili v kauze údajné fotbalové korupce na dohodu o vině a trestu, kterou uzavřeli se státním zástupcem a soud ji posvětil. Výměnou za přiznání si tak odnesli tresty mírnější, než by jim jinak hrozily. Jedná se o Tomáše Grímma, Marka Janocha, Miroslava Skálu a Petra Tarkovského.

V předchozích stáních Berbr sám i jeho obhájci zpochybňovali výpovědi této čtveřice s odkazem, že tito obvinění říkají, co je pro ně výhodné, nikoli však pravdu. Soudce Vladimír Žák hlavního obžalovaného ovšem ujistil, že jejich tvrzení automaticky nepovažuje za pravdivá.

Nyní ale došlo k napadení dohodě o vině a trestu z procesního hlediska. Lukáš Bohuslav, jeden z obhájců Romana Berbra, řekl: „O důsledcích nezákonně schválené dohody o vině a trestu musí rozhodnout soud, nicméně problematika je to velmi závažná zejména z toho důvodu, že se jedná o spolupracujícího obviněného (Grímma), který pomohl státnímu zastupitelství rozkrýt údajnou trestnou činnost v projednávané věci,“ řekl.

Chyba byla podle Berbrova právníka například v tom, že podle zákona měl soud vydat dva výroky – výrok o dohodě o vině a trestu a současně samotný výrok o vině a trestu. Soud ale oba výroky spojil. Další pochybení vidí Bohuslav v tom, že soud zasáhl do textu dohody, kterou uzavřel státní zástupce s Grímmem, změnil část formulace a následně tedy schválil dohodu, která nebyla mezi žalobcem a obžalovaným sjednána.

„Soud je tady pouze od toho, aby dohodu schválil nebo neschválil, ale ne aby do ní zasahoval. On je rozhodčí, garant, pojistka, ale nesmí do té dohody o vině a trestu věcně zasahovat,“ uvedl Bohuslav. Další vážné pochybení spatřuje Bohuslav v tom, že soud nepoložil Grímmovi sérii otázek, které přímo ukládá trestní řád. Otázky mají prokázat, že obžalovaný ví, co dělá, když sjednává dohodu.

Jsou to dotazy, zda obžalovaný ví, co mu je kladeno za vinu, jaká je právní kvalifikace, jaké jsou případné trestní sazby a důsledky přijaté dohody. Soud se má také podle zákona zeptat, zda obžalovaný dohodu uzavřel dobrovolně a bez nátlaku.

Na doplnění, právě Tomáš Grímm bude ve středu u soudu vypovídat jako svědek. V květnové výpovědi ještě jako obžalovaný Grímm přiznal přijetí úplatků za ovlivnění několika zápasů.