Rogoz u soudu: Návrhem trestu jsem zdrcený, mám černé myšlenky

Smích přešel. Exmanažer Vyšehradu Rogoz je obviněn z ovlivňování výsledků a s rozhodčími to vždycky uměl. • Sport – Michal Beránek

Roman Rogoz mluvil v úterý v soudní síni krátce. „Závěrečnou řeč nechci směřovat ke skutkům, které jsou mi kladeny za vinu. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu budu dnes velmi stručný,“ začal číst z papíru svou závěrečnou řeč.

Před ním v lavici pro obžalované seděl znovu Roman Berbr se svým obhájcem Michalem Sýkorou, který závěrečnou řeč pronese v pátek. Rogoz nerozporoval, co mu státní zástupce klade za vinu a za co mu hrozí trest 7,5 let vězení a peněžitý trest 350 000 korun.

„Nedokážu některé věci, které zazněly u soudu, ani rozumově uchopit, nechci do nich dnes ani nějak podrobně zasahovat. Byl jsem zdrcený návrhem trestu státního zástupce. Myšlenky, které se mi honí hlavou, jsou dost černé. Neumím je teď vyjádřit. Pokusím se říci vše, co mám na srdci, v pátek při posledním slovu,“ prohlásil Rogoz.

Po něm v úterý u soudu začal hovořit Rogozův advokát Oldřich Chudoba. Logicky se snažil rozporovat veškerá obvinění, opíral se zejména o závěrečnou řeč státního zástupce Jana Scholleho.

Soud s Romanem Berbrem probíhá více než rok, soudce Vladimír Žák by rozsudek měl oznámit na jednání v polovině června.