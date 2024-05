Třetí díl Planeo Cupu v Kroměříži. Naděje před zraky Zlámala a Druláka

Do Uničova míří nejlepší týmy v druhé nejstarší kategorii U12 • Josef Štěpán

Velké kouzlo Poháru mládeže FAČR spočívá v možnosti malých klubů ze všech koutů republiky potkat se na trávníku s těmi největšími kluby jako jsou Sparta či Slavia. Také v Kroměříži se mezi 24 vyvolených celků dostali kluci z regionálních oddílů, jako jsou například SK Nemošice, Admira Praha, MFK Havířov, Motorlet Praha, SK Roudnice nad Labem, Meteor Praha VIII, FC Písek nebo Spartak Rychnov nad Kněžnou.

Před dvěma týdny se představily poprvé v historii Planeo Cupu dívky Slavie mezi dvanáctiletými a do Kroměříže dorazí jejich o dva roky mladší následovnice. Nadějné slavistky braly v Uničově pět remíz s Frýdkem-Místkem, Bohemians, Kuřimí, Vítkovicemi a Slovanem Liberec. Jestli se další skvadře slávistek povede alespoň stejně dobře, budou sledovat i někdejší fotbalové osobnosti.

V Kroměříži zavítá na finálový turnaj jeden z nejlepších střelců české fotbalové historie Radek Drulák, který své nejslavnější roky prožil nedaleko – v Olomouci a Drnovicích. Autor celkem 153 ligových gólů má doma také stříbro z ME 1996.

A když je řeč o finálovém turnaji v Kroměříži, nemůže chybět ani lokální patriot a bývalý brankář Zdeněk Zlámal, který si kromě české ligy vyzkoušel i zahraniční soutěže v Itálii, Španělsku, Skotsku nebo Turecku. Tři důležité roky při přechodu z juniorské kategorie do dospělého fotbalu ale prožil právě v Kroměříži, odkud z 2. ligy zamířil do Sparty a později do ciziny.

„Mně se ten projekt hrozně líbí. Když jsem byl malý a hrál podobný turnaj, i když ne v takovém měřítku, tak to jsou pro mě dodnes nejkrásnější fotbalové zážitky. Je dobré, že se mohou porovnávat kluci z celé republiky a zjistit, jak jsou proti velkým týmům konkurenceschopní. My jsme chodívali ven a měli jsme volný způsob hraní fotbalu a teď je už všechno více organizované. Jsem z Hulína, což je okres Kroměříž, tady jsem doma, tady jsem vyrůstal. V Kroměříži jsem odehrál spoustu utkání a jsou to zážitky, na které se nedá zapomenout,“ rozplýval se Zlámal.

Formát turnaje je stejný jako v předchozích věkových kategoriích. 24 týmů je ve finálovém turnaji rozdělených do čtyř skupin po 6 týmech, kde mužstva hrají ve skupině systémem každý s každým. První dva týmy z každé skupiny následně hrají takzvanou zlatou skupinu o celkový triumf turnaje. Družstva umístěná po základní části pod třetího místa níže, pak bojují ve stříbrné a bronzové grupě o zbylé pozice.

Finálové turnaje Planeo Cupu 2024:

U13 27.-28. 4. 2024 Kuřim - vítěz AC Sparta Praha

U12 4. – 5. 5. 2024 Uničov - vítěz FC Hradec Králové

U10 18. – 19. 5. 2024 Kroměříž

U9 25. – 26. 5. 2024 Lázně Bohdaneč

U8 1. – 2. 6. 2024 Vysoké Mýto

U11 8. – 9. 6. 2024 Hlučín