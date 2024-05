Fousek reagoval na Tvrdíka: Není mi dvacet, aby mě někdo strašil

Delegáti valné hromady schválili tři zásadní body programu. Po dlouhých osmi hodinách došli ke zdárnému konci. Ale ne tak hrrr… Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, podrobil ostré kritice předsedu Petra Fouska. Plamenně hovořil o odvolání, kdyby se zanedlouho nekonalo mistrovství Evropy. Co na to předseda asociace? „Není mi dvacet, aby mě někdo strašil s odvoláváním. Tyhle věci na mě neplatí,“ odvětil na závěrečné tiskové konferenci Fousek.

Jakou zprávu vám poskytla osmihodinová valná hromada?

„Výsledek považuji za velké vítězství fotbalu, fotbalové asociace i výkonného výboru. Tři hlavní body jednoznačně vyčnívaly a byly schváleny. Využití areálu Strahov, schválení stanov i členských příspěvků. Z tohoto pohledu panuje velká spokojenost.“

Jde i o vaše vítězství v kontrastu toho, že se proti vám ostře vymezil Jaroslav Tvrdík? Nekonat se prý za pár týdnů EURO, čelíte dnes odvolání…

„Já bych to oddělil. Program valné hromady byl jasně dán včetně všech tří zásadních bodů. Jejich schválení tedy považuji i za svoje vítězství. Příběh s výroky Jaroslava Tvrdíka je něco jiného, ostatně se s nimi neztotožňuji. Ve fotbale pracuji čtyřicet let, není mi dvacet, aby mě někdo strašil s odvoláváním. Já vím, co jsem pro fotbal udělal, nemusím se za práci stydět. Tyhle věci na mě neplatí. Účty budeme skládat na valné hromadě v roce 2025, na závěry je ještě dost času. Tyto věci (výroky Tvrdíka) na valnou hromadu ani nepatří.“

Nešlo jen o Tvrdíka, přidali se jiní. Pachuť, minimálně během dopoledního průběhu jednání, byla jednoznačně cítit.

„Podívejte, není na místě snižovat finální vítězství, a jestli se někdo k někomu přidával... Každý viděl, jak návrhy transparentnosti, potažmo pseudotransparentnosti, byly posouzené. Dali jsme jasně najevo, že ve smlouvě se Sport Investem jsme jednali za účelem prospěchu fotbalu. Nikdo se za nic neschovává. Není důvod.“

Předmětem sváru o kontrakt mezi STES a Sport Invest bylo i to, že jste novou dohodu neprezentovali výkonnému výboru a dozorčí radě. Proč?

„Coby představenstvo STES jsme v rámci daných předpisů a mantinelů takto mohli postupovat. Výkonný výbor byl informován později, smlouva nemusela být tímto orgánem schvalována. Teď probíhá diskuse, jak to celé bylo marketingově, finančně a procesně. Bude to jistě podrobeno diskusi.“

Bude mít dnešní kritika na valné hromadě vliv na vaši případnou kandidaturu na předsedu na volební valné hromadě v příštím roce?

„Není na místě hodnotit věci v emocích, po EURO se k tomu postavím. Počítám někdy na podzim. Dnes jsem přicházel s cílem schválit tři zásadní body programu. A to se povedlo. Ještě naposledy ke smlouvě se Sport Invest: Nechci, abychom to interpretovali tak, že tato věc přehluší zásadní body. Znovu opakuji, výsledek dnešní valné hromady je velkým vítězstvím fotbalu. A zmiňovaná smlouva je věc, kterou průběžně posuzujeme a nepochybně ji dořešíme.“

