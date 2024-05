Sparta nabídla 1,7 miliardy a uspěla. Na Strahově postaví stadion pro 35 000

Co to znamená? Že když věci půjdou podle plánu, do deseti lety – snad i dříve – vyroste na místě současného Stadionu Evžena Rošického nový stadion pro přibližně 35 000 diváků. Postaví ho na své náklady Sparta za odhadovaných 4,5 miliardy korun. „Chci poděkovat všem delegátkám a delegátům valné hromady za obrovskou podporu a jednoznačné hlasování, kdy nebyl jediný hlas proti naší nabídce. Je to pro nás současně velký závazek odvést kvalitní a profesionální výkon a dotáhnout výstavbu stadionu do konce,“ říká František Čupr, místopředseda Sparty.

To ovšem nejsou jediné peníze, jež Sparty vydá. Dokonce o ně na valné hromadě vůbec nešlo. Řešila se především suma, kterou klub nabízí coby stavební plat fotbalové asociaci každoročně po dobu třiceti let za možnost využít pozemek.

A ta je 32 189 300 korun.

To v konečných počtech znamená následující:

Vstupní poplatek za exkluzivitu: 95 000 000 korun

Výše ročního stavebního platu: 32 189 300 korun

Celkem stavební plat za 30 let: 965 679 000 korun

Úspora za využití stadionu pro reprezentaci: 150 000 000 korun

Celkem: 1 210 000 000 korun

Ovšem vzhledem k tomu, že nabídka počítá s inflačním navýšením, činí předpokládaná celková částka 1 784 000 000 za oněch třicet let. Po nich přejde i pozemek do vlastnictví Sparty.

Co bude ovšem teď? Bagry ještě dlouho zůstanou v garáži. Dokonce ani nezačnou práce na vizualizaci podoby stadionu. Nejprve totiž musí město Praha a městská část Praha 6 vytvořit urbanistickou studii, která vyřeší celkovou podobu strahovského kopce. Tedy včetně Velkého stadionu nebo studentských kolejí. Předpokládá se, že to zabere až dva roky.

Teprve pak – aby vše ladilo – můžou do práce architekti, ale především úředníci. Na to, aby Sparta získala všechna razítka, má dle veřejné soutěže pět let. A reálně se obává, že to nemusí stihnout. „Těch pět let na stavební povolení je poměrně krátká doba. Byli bychom rádi, kdyby to vyšlo. Chtěli bychom být co nejkratší,“ říká Čupr.

Až po posledním razítku mohou bagry vyjet, a tady jsou naopak na Spartě optimisté. Na stavbu mají pět, ale věří v rychlejší postup. „Výstavba nebude tak náročná. Když se dostanete ke stavebnímu povolení, tak za dva roky stadion stojí, když ho bude dělat slušná firma,“ domnívá se Čupr.

Takže kdy se prvně kopne do míče? Nejpozději za jedenáct let, tedy v roce 2035.