Pátý díl PLANEO CUPU a pátý vítěz. Těsný triumf Sigmy, rozhodlo skóre

V Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu určuje pořadí v případě stejného bodového zisku a nerozhodného vzájemného utkání větší počet vstřelených gólů v závěrečné fázi turnaje. A právě pravidlo, které podporuje ofenzivní fotbal, hrálo na finálovém turnaji kategorie U8 ve Vysokém Mýtě do not Sigmě Olomouc, která triumfovala před Spartou Brno a Baníkem Ostrava.

Kdo by čekal, že nejmladší kategorie Planeo Cupu nabídne takovou zápletku. Až do poslední sekundy se přetahovali o vítězství v turnaji kluci Sigmy Olomouc a Sparty Brno. Hanákům stačila v závěrečném duelu remíza a brněnská Sparta potřebovala k turnajovému prvenství vyhrát. Sigma totiž měla před vzájemným duelem, do něhož šly oba týmy s 18 body, o jeden vstřelený gól víc, a proto si mohla dovolit i nerozhodný výsledek 3:3. Na bronzové příčce pak skončil Baník Ostrava.

„Líbí se nám, že tady hrajeme. Máme velkou radost, že jsme porazili Spartu 7:3 a nejhezčí náš gól byla asi dorážka Lukyho Lukáše Hradila. Máme fajn trenéry, se kterými jsme spokojení. A taky naši fanoušci jsou skvělí, protože pro nás dělají velký kotel,“ shodli se kluci z vítězné olomoucké Sigmy, které v jejich kategorii vedou trenéři Michal Hrubý a Filip Dohnálek.

Planeo Cupem žijí celé kluby i rodiny. Třeba jako v SK Jičín, kde se rodiče vybavili na finálový turnaj modrobílými parukami a byli tudíž nejen slyšet, ale i výrazně vidět.

Do Vysokého Mýta tentokrát z řad fotbalových legend zavítali vedle ambasadora Jana Kollera kanonýr Sparty či Kaiserslauternu Vratislav Lokvenc, a také bývalý brankář Jan Stejskal.

Odchovanec Zbrojovky Brno strávil nejlepší léta své kariéry ve Spartě, kde získával jeden mistrovský titul za druhým. Oblékal ale taky dres Slavie, s níž v roce 1996 vyhrál ligu. V roce 1990 hájil branku Československa na MS v Itálii, kde se tým trenéra Vengloše prosadil až do čtvrtfinále.

„V osmi letech jsem hrál fotbal asi jen na ulici. Organizovaně jsem začal až někdy v deseti letech. Asi těm klukům trochu závidím, když vidím, s jakým nadšením tady hrají a jaké mají od svých klubů vytvořené podmínky. Myslím si, že to je úžasná věc. Na nějakou specializaci mají ještě čas. Je sice dobré, když se naučí brankářskou techniku, ale doporučoval bych jim, aby co nejvíc hráli v poli.“

Vysoké Mýto pořádalo finálový turnaj už podeváté za sebou..

„Extrémně si této důvěry vážíme a strašně si to užíváme, protože Planeo Cup má velice vysokou úroveň. Turnaj připravujeme od chvíle, kdy se dozvíme, že jsme dostali důvěru. Logisticky pracujeme tak, abychom zajistili ubytování, stravování a všichni se u nás cítili komfortně a dobře. Ohlasy jsou takové, že se nám to, myslím, daří. Vždycky se snažíme, aby se aspoň do jednoho finálového turnaje prosadil některý náš tým. Podařilo se nám to právě s týmem U8, což je příjemný bonus. Na organizaci turnaje se podílí asi 50 dobrovolníků a určitě chceme pokračovat i do budoucna,“ rozpovídal se za tým organizátorů předseda SK Vysoké Mýto Miroslav Trnka.

Závěrečný finálový turnaj Planeo Cupu se hraje příští víkend ve dnech 8.- 9. června v Hlučíně

PLANEO CUP 2024

KATEGORIE U9 – KONEČNÉ POŘADÍ

1. SK Sigma Olomouc, 19 bodů

2. FC Sparta Brno, 19 bodů

3. FC Baník Ostrava, 15 bodů

4. AC Sparta Praha, 10 bodů

5. FK Varnsdorf, 7 bodů

6. FC Tempo Praha, 5 bodů

7. SK Roudnice nad Labem, 3 body

8. TJ Sokol Olšany u Prostějova, 3 body

Nejlepší hráč: Filip Šára – TJ Přeštice

Nejlepší střelec: Dominik Váňa – Baník Ostrava

Nejlepší brankář: Adam Talián – FK Meteor Tábor

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2024

U13 27.-28. 4. 2024 Kuřim / vítěz AC Sparta Praha

U12 4. – 5. 5. 2024 Uničov / vítěz FC Hradec Králové

U10 18. – 19. 5. 2024 Kroměříž / vítěz Baník Ostrava

U9 25. – 26. 5. 2024 Lázně Bohdaneč / vítěz FC Sparta Brno

U8 1. – 2. 6. 2024 Vysoké Mýto / vítěz Sigma Olomouc

U11 8. – 9. 6. 2024 Hlučín