V zóně s TK27! Fotbal a móda? Krejčího už by ochránili. Váchu to zlomilo

Prokopli dveře, do kterých dnes všichni proplouvají po tisících. Fotbal v Česku je dnes fenomén, který přitahuje úplně nové skupiny fanoušků a už zdaleka nezasahuje jen bublinu zasvěcených. Odráží se na celé popkultuře včetně hudby nebo módy. A za to, kde dnes je, může vděčit třeba i Tomáši Kučerovi a Lukáši Váchovi.

Doopravdy výrazné osobnosti v českém fotbale před sebou musely vždy prošlapat nezáviděníhodnou cestu. Kučera a Vácha mezi tyto klíčové postavy české fotbalové kultury patří. Nevyhli se nepochopení, kritice, odsudkům, trestům, ani těžkým osobním momentům. První a nejvýraznější hromosvod byl pro spoustu lidí už jen jejich look.

Bořili hranice a posouvali český fotbal do úplně jiné dimenze. A to je záměr i našeho nového pořadu, který teď v deníku Sport a iSport.cz s nadšením spouštíme. Společně vás vítáme V zóně s TK27. Tomáš Kučera je protagonistou nového formátu, ve kterém se postupně pustíme do nejrůznějších témat okolo fotbalu a jeho kultury.

Napoprvé jsme proto v zóně fotbalu a módy v Česku - dvou oblastí, které spolu úzce souvisejí a odrážejí osobnosti českého fotbalu. Nahlédneme tu do Tomášova backgroundu a jak se formovala jeho cesta k fotbalu a módě i způsob přemýšlení. Hostem prvního dílu je i Lukáš Vácha, který byl v lecčems průkopníkem obou odvětví. A podívali jsme se i na pražskou Letnou do epet ARENY a mluvili jsme s fanoušky Sparty, kde se mimo jiné tenhle dnešní boom fotbalu mezi mladou generací odráží.

Váchova cesta je inspirativní pro dnešní vývoj fotbalové kultury. „Co se týče módy, musím zmínit Ondru Švejdíka, který mi v lecčems otevřel oči, že to není jenom o značkách a velkých nápisech,“ zmiňuje Vácha vlivy ze sparťanské kabiny.

Lukáš Macháček, český návrhář, se kterým zase současný asistent trenéra v Hradci Králové spustil svého času oděvní značku LV6, zase otevřel Váchovi cestu na jiná místa.

„Dokázal mě dostat na Fashion Week, což pro mě bylo nadčasové, že jsem se mohl přijít podívat na české i světové návrháře. A mohl jsem se tam objevit s černými berlemi, černým kloboukem a černými kraťasy a nikdo na mě nekoukal divně. Naopak říkali: ‘Zaplaťpánbůh, že máš ty berle černý, aspoň to máš sladěný,’“ směje se Vácha. „Tam jsem se cítil nejvíc komfortně.“

Pro Váchu znamenala móda prostor, kde se mohl projevit a ukázat naplno svou osobnost. A pocit volnosti mu dodával sebevědomí i na hřišti. „Řešil jsem to dost od mladého věku. Táta byl vždy modeman. Chtěl jsem jet na nároďák a mít kufr od Louis Vuitton. I z nějakého respektu, i proto, že jsem se cítil dobře. Dávalo mi to sebevědomí a pohodu,“ líčí Vácha.

„Jsem rád, že jsi to zmínil. Tohle je přesně věc, která ti pomáhá,“ souhlasí Kučera. „Mám pocit, že v české společnosti se to pak lidem dost předhazuje, o co se nezajímáš nebo nestaráš. Nebo že je to zbytečnost. Za mě to tak není. Je to nějaká kultivace prostoru a mě unavuje, že je to tak snadno napadnutelné,“ dodává.

A právě výrazná image i vlastní módní kolekce, kterou si Vácha splnil sen, na který tvrdě pracoval, se z druhé strany stala terčem odsudků. „Myslím, že mi to ublížilo. Bylo mi předhazováno, že jsem se fotbalu nevěnoval, pořád se to řešilo. V jedné chvíli jsem to celé musel dát bokem. Šel jsem tím proti svému přesvědčení. To, co mě v kariéře zdobilo, že jsem byl jiný, svůj a nehleděl jsem na ostatní, a dávalo mi to boost a hnalo dopředu. Kdežto tohle mě hodně zlomilo a už jsem na to nedokázal navázat,“ říká otevřeně a upřímně Vácha.

Bývalý hráč Sparty i Kučera ale věří, že i české fotbalové prostředí už je dnes dál. „Kdyby tu byl nějaký fotbalista a chtěl dělat nějaký merch, jako třeba Ladislav Krejčí, myslím, že by to bylo hned vyprodáno,“ soudí Kučera.

„Zajímalo by mě, jestli se to posunulo od doby, kdy Lukáš prožil tuhle zkušenost a jestli by na to klub víc slyšel a zaštítil takovou personu. V průběhu let vnímám ale velkou proměnu i v regionálním klubu, jako jsou Teplice. Nezakazovali mi to, říkali mi, ať si dělám to svoje, říkali, že vědí, že na hřišti odvedu sto procent,“ pokračuje Kučera.

„Myslím, že teď už je to ve fázi, kdy by klub dokázal výrazného kluka ochránit,“ odpovídá Vácha. „Alespoň v to doufám. Láďu znám a dlouhé roky jsem ho zažil, všichni vidíme, kde se objevuje a jakou energii lidem dává. Je to i lidský přístup. Jsou nějaká pravidla, která se mají dodržovat. Ale zakazovat lidem věci, ve kterých se cítí přirozeně skvěle, už je dnes podle mě mimo,“ uzavírá Vácha první díl pořadu V zóně s TK27.