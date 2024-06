Tlak ve fotbale. Votíková jako malá líbala rukavice, Souček popsal přestup

Tomáše Součka zajímalo, kdy Bára poprvé jako fotbalistka pocítila tlak... „Už jako malá holka, když jsem hrávala za Plzeň. My jsme se vždycky rvaly o titul se Spartou a ty zápasy byly strašně důležitý a já to hrozně prožívala. Takže tam jsem cítila tlak na výkon... A pamatuju si přesně jeden moment, kdy sedím v pokojíčku, dávám si věci do tašky a mám tam ty rukavice a takhle je pusinkuju a přeju si, aby mi to vyšlo,“ popsala upřímně hráčka Tottenhamu či české reprezentace, která zavzpomínala i na přestup do PSG.

To současná opora West Hamu Tomáš Souček si na tlak musel zvykat od svého příchodu do Slavie v deseti letech. A Báře pak popsal, jak to bylo s jeho odchodem do Anglie. „Bylo to těžký, bylo to hrozně rychlý,“ smál se s tím, že na rozhodnutí měl jeden jediný den...

Podívejte se na celé video z dílny adidasu, kde oba mluví i o klíčových ingrediencích týmového úspěchu, rituálech nebo právě enormním tlaku na fotbalisty...