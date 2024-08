Hrozná zpráva ze Španělska. Yamalův otec byl pobodán, je ve vážném stavu

Vše se odehrálo na parkovišti v Mataró, což je město ležící 30 kilometrů severovýchodně od Barcelony se 130 tisíci obyvateli. Podle zpráv přímo z místa je zatím kolem celého případu řada nezodpovězených otázek.

Jisté je pouze to, že otec Lamina Yamala byl minimálně jednou bodnut, načež byl převezen do nemocnice Can Ruti v Barceloně. Podle prvních zpráv je stav otce sedmnáctiletého supertalentu vážný. Zdroje Diario AS ovšem uvedly, že by Mounir Nasraoui neměl být v přímém ohrožení života.

Útok vyšetřuje jednotka Mossos d'Esquadra přímo v Mataró. Údajně měla již lokalizovat možné pachatele a svědky. Nyní by mělo docházet k jejich výslechu. Žádné konkrétní informace však nyní nejsou známy.