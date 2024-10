Lovený se stává lovcem. Berbr žaluje Fouska se Šidliákem. Kvůli čemu?

Roman Berbr v červnu odešel od soudu s nepravomocným odsouzením ve věci defraudace na Plzeňském fotbalovém svazu, v lednu mu začne další jednání v kauze Dezinfekce. V obou případech stojí na lavici poškozených asociace. Ale Berbr a FAČR si mohou strany i prohodit.

Na Městské státní zastupitelství v Praze dorazilo 11. září od Romana Berbra „Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu“. O dva dny později toto zastupitelství zaslalo Berbrovu advokátovi Tomáši Gřivnovi Vyrozumění. V něm se uvádí, že zastupitelství Berbrovo oznámení vyhodnotilo jako trestní oznámení, podle kterého se Fousek a Šidliák se mohli dopustit zločinu zpronevěry, přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku a zločinu zneužití postavení v obchodním styku.

To je právnický slovník. V dubnu u soudu, který ho nepravomocně odsoudil za defraudaci na Plzeňském KFS, Berbr pověděl. „Ti mi budou kázat o mravech? Existuje podezření, že tahle dvojice vyvádí peníze z asociace bez vědomí výkonného výboru.“

O co se jedná? Ve zkratce o to, že Fousek a Šidliák koncem roku 2023 vypověděli smlouvu se společností Sport Invest Marketing a vyplatili jí dva miliony korun, přestože kontrakt by za rok stejně vypršel. Ovšem ve stejný den podepsali novou smlouvu s firmou The Playbook House, což je pokračovatel té samé společnosti SI Marketing včetně totožného IČO, jen po rozdělení firmy s jiným názvem. A to na částku přesahující patnáct milionů korun. Fousek ani Šidliák o tom nevyrozuměli výkonný výbor, na což poukázala i sama dozorčí rada STES.

A to poměrně ostře: „Pochybení činnosti představenstva STES spočívají v neinformovanosti dozorčí rady a výkonného výboru FAČR o rozhodování v základních strategických otázkách a uzavřených kontraktech,“ uvedla dozorčí rada. Navíc konstatovala, že smlouva „nese prvky vzájemné smluvní nevyváženosti. Postavení obou stran je jednostranně příznivější pro Sport Invest.“ Kromě toho prý smluvní činnost mohla plnit „v plné míře“ právě asociační dcera STES, takže nebylo zapotřebí sjednávat externí společnost.

Kauza se v červnu stala významnou součástí červnové valné hromady. „Petře, máš štěstí, že je EURO. Jinak bys čelil odvolání,“ prohlásil v této souvislosti směrem k Fouskovi slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Fousek a Šidliák veškerá pochybení odmítají. Došlo podle nich naopak k úspoře 7 290 000 korun. Na Berbrovo trestní oznámení reagují, co se týče podstaty problému, obdobně jako dříve. „Vypořádáním nevýhodných smluv z doby minulého vedení včetně těch se společností Sport Invest se opakovaně zabýval a zabývá výkonný výbor i další orgány asociace. Neporušili jsme ani české zákony, ani předpisy FAČR, natož abychom cokoliv zpronevěřili,“ prohlásil v komuniké Jiří Šidliák.

Petr Fousek dal Berbrův počin do souvislosti s volební valnou hromadou, která proběhne napřesrok v červnu. „Trestní oznámení od člověka jako Roman Berbr by bylo vskutku bizarní. S následky jeho působení se fotbal potýká dodnes. Fotbalovou asociaci čekají příští rok volby do výkonného výboru, a předvolební boj od některých skupin už běží naplno. Je vidět, že někteří lidé se stále nesmířili s tím, že český fotbal před třemi lety pokračování starých pořádků odmítl, a rádi by je vrátili.“

Co se nyní bude dít? Státní zástupce pražského státního zastupitelství postoupil věc policii k dalšímu prošetření. Ta si tedy patrně vyžádá o asociace i The Playbook House potřebné materiály a poté státní zástupce rozhodne, zda podá žalobu.

Obě strany se bez ohledu na tuto kauzu u soudu ještě opakovaně potkají. Ať při předpokládaném odvolání v nepravomocně rozhodnuté kauze, nebo při jednání v případu Dezinfekce, kde FAČR žaluje a Roman Berbr je hlavním obviněným. Navíc STES ho před časem žalovala kvůli neoprávněnému vyplácení odměn v řádech milionů korun.