Fenin: Frankfurt mě vždy strhne, jsem tam pak týden. MMA je s fotbalem...

Před lety nevyšel návrat k profesionálnímu fotbalu, ani „přestup“ do MMA. Martin Fenin měl pod značkou organizace Oktagon přesedlat na scénu bojových sportů. Na zápas s bývalým německým fotbalistou Kevinem Pannewitzem, jenž hrával za Wolfsburg, Rostock nebo Jenu, nakonec ovšem nedošlo. A takzvaný návrat do MMA už Fenin neplánuje. „Abych řekl pravdu, tak by mě to už asi nelákalo,“ řekl někdejší forvard Frankfurtu, Slavie či Teplic na galavečeru Clash of the Stars 10. Na rvačky v kleci se tak bude dívat už jen zpovzdálí.

Trénoval jste, dával jste se kondičně do kupy. Podstoupil byste znovu bojovou přípravu směřující k zápasu MMA?

„Připravoval jsem se na to skoro rok, pak to nedopadlo. Až do té klece jsem se nedostal. Když to tady vidím, mám z toho respekt. Nevím proto, jestli by mě to lákalo.“

Vzpomněl jste si při tehdejší průpravě alespoň na časy profesionálního fotbalisty?

„Bylo to něco úplně jiného. Navíc tehdy v mých 35 letech poté, co už jsem šest let nehrál fotbal. Jít pak z nuly na sto… To, jak kluci trénují v Oktagonu, se nedá srovnávat s fotbalem, to je úplně jiná dřina. Dalo mi to jiný pohled na sport.“

Znal jste některé z bojovníků na Clash of the Stars 10?

„Tři moji kamarádi sem chtěli jet a já se domluvil s klukama z Clashe, že s nimi udělám rozhovor ve studiu. Osobně jsem znal minule z Ostravy Martina Kociána a Hanku Gelnárovou. Jinak neznám nikoho a užívám si spíš ten večer.“

Pojďme k fotbalu. Lákalo by vás se k němu v nějaké formě vrátit, oživit svou sportovní minulost?

„Určitě se vrátím, dal jsem si pauzu. Na jaře začínám v Kovářově (jihočeská 1.B třída), kde jsem se domluvil a hrajeme o postup. Éra v Řeporyjích je už tři roky pryč, s Pavlem Novotným se ale dál bavím, protože bydlím jako on ve Stodůlkách. Jsme dál kamarádi. V Řeporyjích jsem skončil, protože už nejsem nejmladší. Fotbal dělám pro radost, už mě nemotivuje.“

Váš Frankfurt hrál nedávno s Plzní i Slavií. Jak se vám líbila česko-německá konfrontace v Evropské lize?

„Byl jsem strašně šťastný, že konečně českým tým přijel ke mně domů do Frankfurtu a mohl tam zažít typickou atmosféru. Na zápase s Plzní jsem byl osobně, a přestože jsem frankfurtskej a místní lidi mě mají rádi, tak jsem tentokrát fandil Čechům. Plzni i Slavii se to tam povedlo, takže super.“

Ve Frankfurtu jste stále legenda a lidé vás poznávají…

„Proto jsem tam jel jenom na Plzeň, protože mě to vždycky strhne a zůstanu tam týden.“ (mávne rukou)

Jak po letech vzpomínáte na hattrick v prvním zápase za Eintracht?

„Dokončuju knihu s Jakubem Kohákem, kde to všechno bude. Mnohem raději vzpomínám na góly, které jsem dal za Eintracht doma ve Frankfurtu, než na hattrick, protože ten jsem dal ve venkovním zápase, kde je atmosféra jiná.“

Chodíte na domovská teplická Stínadla, nebo komu fandíte v lize?

„Nejsem sparťan ani slávista, jsem Tepličák, sleduju je. Držím jim palce, zvlášť když tam je Zdenko Frťala, můj velký kamarád.“