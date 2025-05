Fotbalové volby ONLINE: Trunda novým předsedou. Zmatky při volbě dalších členů

Poražený Petr Fousek a jeho první reakce k výsledkům voleb: „Věřím, že český fotbal bude pokračovat v rozvoji. Bez ohledu na výsledky voleb jsem přesvědčený o tom, že se český fotbal za ty čtyři roky posunul, uděl se velký kus práce. Úspěchy jsou neoddiskutovatelné, ty nám nikdo nevezme. Nechť na nich staví naši následovníci. Byla to pro mě další profesní i lidská etapa. Teď se soustředím sám na sebe. Dvakrát jsem z asociace odešel, teď je to potřetí. Budu několik měsíců odpočívat. Měl jsem nějaké nabídky z fotbalu i mimo fotbal. Rozhodně se nebudu vrhat někam po hlavě a uvidíme, co za výzvy mi život přinese dál.“

Celý rozhovor s Petrem Fouskem čtěte ZDE>>>