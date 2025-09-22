Zlatý míč ONLINE: Kdo ovládne tradiční anketu? Postupné odhalování pořadí v TOP 30
V Paříži se dnes večer vyhlašuje nejlepší fotbalista světa, jenž tradičně získá Zlatý míč. V nominované třicítce, kterou pořadatelé ankety z časopisu France Football zveřejnili již 7. srpna, figuruje devět hráčů z týmu vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain. ONLINE přenos sledujte na iSportu, slavnostní večer v pařížském Théâtre du Châtelet začíná ve 20:30. Už během odpoledne by pořadatelé měli začít zveřejňovat pořadí od 30. místa.
Největším favoritem podle kurzů sázkových kanceláří je Ousmane Dembelé, který s PSG ovládl Ligu mistrů i francouzskou ligu. Ve výběru nechybí ani například nejlepší střelci uplynulého ročníku LM Serhou Guirassy z Dortmundu a Raphinha z Barcelony.
O trofej se uchází také jeho spoluhráč z katalánského klubu Lamine Yamal či kanonýr Realu Madrid Kylian Mbappé. V nominaci není majitel rekordních osmi Zlatých míčů Lionel Messi působící v Interu Miami.
