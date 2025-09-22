Předplatné

Kdo letos získá Zlatý míč?
Kdo letos získá Zlatý míč?Zdroj: Profimedia.cz
V Paříži se dnes večer vyhlašuje nejlepší fotbalista světa, jenž tradičně získá Zlatý míč. V nominované třicítce, kterou pořadatelé ankety z časopisu France Football zveřejnili již 7. srpna, figuruje devět hráčů z týmu vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain. ONLINE přenos sledujte na iSportu, slavnostní večer v pařížském Théâtre du Châtelet začíná ve 20:30. Už během odpoledne by pořadatelé měli začít zveřejňovat pořadí od 30. místa.

Zlatý míč 2025Théâtre du Châtelet, Paříž

Největším favoritem podle kurzů sázkových kanceláří je Ousmane Dembelé, který s PSG ovládl Ligu mistrů i francouzskou ligu. Ve výběru nechybí ani například nejlepší střelci uplynulého ročníku LM Serhou Guirassy z Dortmundu a Raphinha z Barcelony.

O trofej se uchází také jeho spoluhráč z katalánského klubu Lamine Yamal či kanonýr Realu Madrid Kylian Mbappé. V nominaci není majitel rekordních osmi Zlatých míčů Lionel Messi působící v Interu Miami.

