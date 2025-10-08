Předplatné

Trunda byl zvolen do výboru FIFA, bude se podílet na rozvoji světového fotbalu

ČTK, iSport.cz
Fotbal
Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda byl zvolen členem výboru pro rozvoj mezinárodní federace FIFA. Stal se prvním českým zástupcem v tomto výboru. Asociace jeho zvolení oznámila na svém webu.

Trunda se stal členem jednoho ze stálých výborů FIFA, jehož hlavním úkolem je řídit a dohlížet na rozvojové programy světového fotbalu. „Mezi jeho činnosti patří zejména podpora rozvoje fotbalu v členských asociacích prostřednictvím různých projektů. Výbor navrhuje, vyhodnocuje a sleduje iniciativy zaměřené na zlepšení infrastruktury, vzdělávání trenérů, práci s mládeží, rozvoj ženského fotbalu a další oblasti,“ uvedl Trunda.

Výbor se stará o přidělování financí a dohlíží, aby rozvojové projekty byly transparentní.

Trundův předchůdce v čele FAČR Petr Fousek je členem výkonného výboru UEFA.

