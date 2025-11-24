Předplatné

Shrnutí 16. kola iSport Fantasy: Zazářil Ayaosi, tři hráči už potřetí v ideální sestavě

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná - Hradec 4:3. Přestřelka s lepším koncem pro domácí. Ayaosi vstřelil hattrick • Zdroj: iSport.tv
Antonín Růsek v dresu FK Jablonec
Daniel Tetour ze Slovácka
Tomáš Chorý během duelu s Bohemians
Hráči do neměli na promrzlém trávníku jednoduché
Hráči do neměli na promrzlém trávníku jednoduché
Hráči do neměli na promrzlém trávníku jednoduché
Garang Kuol hraje za Spartu první ligový utkání v základní sestavě
37
Fotogalerie
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Začít diskusi (0)

Trenéři o víkendu získali v průměru 35 bodů. Nejvyšší číslo od desátého kola. Aneb když padají góly, padají i body. Hned v pěti zápasech byly vstřeleny alespoň čtyři branky. Záložník Ayaosi z Karviné zazářil hattrickem. Naopak do sestavy kola se nevešel například ani jedenáctibodový Lukáš Provod.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Ideální sestava

Tři fotbalisté se do ideální jedenáctky kola probojovali potřetí. Jmenovitě se jedná o brankáře Tomáše Koubka z Liberce, který o víkendu získal šest bodů, a záložníky Vladimíra Daridu z Hradce Králové se 13 body a Dennyho Samka z Karviné s 11 body.

O víkendu v dresu Jablonce zazářil útočník Antonín Růsek. Proti Plzni vstřelil dvě branky a nasbíral excelentních 13 bodů.

Poprvé se do ideální sestavy dostali Dominik Plechatý, Aziz Kayondo, Štěpán Chaloupek, Emmanuel Ayaosi a Matěj Valenta.

Hodnota ideální sestavy byla 67,9 milionu a dohromady nasbírala 122 bodů, což je druhý největší bodový zisk v aktuálním ročníku.

Popularita

Nejnakupovanějším hráčem v minulém týdnu byl podruhé za sebou Daniel Vašulín, kterého si do týmu pořídilo 934 Trenérů. A opět nezklamal. Proti Dukle přidal další branku a nasbíral výborných sedm bodů.

Změna nenastala ani u nejprodávanějšího fotbalisty. Byl to totiž opět Albion Rrahmani ze Sparty, jehož popularita klesla na 33 %. Přes 300 manažerů se rozhodlo prodat Jana Chramostu, Vasila Kušeje, Michala Ševčíka a Nemanju Tekijaškiho.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 17. kolem se to dotkne například Emmanuela Ayaosiho, Vladimíra Daridy či Antonína Růska.

Uzávěrka 17. kola proběhne v sobotu 29. listopadu ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů