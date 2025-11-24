Shrnutí 16. kola iSport Fantasy: Zazářil Ayaosi, tři hráči už potřetí v ideální sestavě
Trenéři o víkendu získali v průměru 35 bodů. Nejvyšší číslo od desátého kola. Aneb když padají góly, padají i body. Hned v pěti zápasech byly vstřeleny alespoň čtyři branky. Záložník Ayaosi z Karviné zazářil hattrickem. Naopak do sestavy kola se nevešel například ani jedenáctibodový Lukáš Provod.
Ideální sestava
Tři fotbalisté se do ideální jedenáctky kola probojovali potřetí. Jmenovitě se jedná o brankáře Tomáše Koubka z Liberce, který o víkendu získal šest bodů, a záložníky Vladimíra Daridu z Hradce Králové se 13 body a Dennyho Samka z Karviné s 11 body.
O víkendu v dresu Jablonce zazářil útočník Antonín Růsek. Proti Plzni vstřelil dvě branky a nasbíral excelentních 13 bodů.
Poprvé se do ideální sestavy dostali Dominik Plechatý, Aziz Kayondo, Štěpán Chaloupek, Emmanuel Ayaosi a Matěj Valenta.
Hodnota ideální sestavy byla 67,9 milionu a dohromady nasbírala 122 bodů, což je druhý největší bodový zisk v aktuálním ročníku.
Popularita
Nejnakupovanějším hráčem v minulém týdnu byl podruhé za sebou Daniel Vašulín, kterého si do týmu pořídilo 934 Trenérů. A opět nezklamal. Proti Dukle přidal další branku a nasbíral výborných sedm bodů.
Změna nenastala ani u nejprodávanějšího fotbalisty. Byl to totiž opět Albion Rrahmani ze Sparty, jehož popularita klesla na 33 %. Přes 300 manažerů se rozhodlo prodat Jana Chramostu, Vasila Kušeje, Michala Ševčíka a Nemanju Tekijaškiho.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 17. kolem se to dotkne například Emmanuela Ayaosiho, Vladimíra Daridy či Antonína Růska.
Uzávěrka 17. kola proběhne v sobotu 29. listopadu ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu