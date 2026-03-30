Fotbalový skandál ONLINE: Wolf chce znovu kandidovat na primátora Karviné
V úterý 24. března proběhl největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Etická komise FAČR už zveřejnila seznam 47 zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži.
Zprávy ze dne 30. března 2026
Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Primátor na dnešním briefingu s novináři znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se ale on, ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
„Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ uvedl Wolf.
Zprávy ze dne 29. března 2026
El Loco. Podle policistů neoficiální hlava slezské větve korupční fotbalové kauzy. Za touto přezdívkou se skrývá Chorvat Petar Gavrič, bývalý fotbalista, jenž kdysi nastupoval i za Vysočinu Jihlava. Jako jeho českou spojku pak vyšetřovatelů uvádějí Daniela Černaje.
Zprávy ze dne 28. března 2026
Daniel Černaj, jeden ze zadržených v čerstvé korupční kauze, podle informací iSport.cz přistoupil na dohodu o vině a trestu. To je forma odklonu v trestním řízení, kde se obviněný přizná k činu výměnou za obvykle mírnější trest a rychlejší proces.
Dohodu sjednává státní zástupce s obviněným a schvaluje ji soud. Cílem je zrychlit řízení a snížit zatížení soudů, přičemž obviněný se vzdává práva na hlavní líčení. Takovou dohodu uzavřel v kauze Šváb (proces kolem Romana Berbra) jeden ze čtyř hlavních obžalovaných Tomáš Grímm a dostal pouze půlroční podmíněný trest.
Černaj je muž s velmi kontroverzní (nejen) fotbalovou minulostí a jeho jméno se v souvislosti s match fixingem objevovalo už v minulosti.
Zprávy ze dne 27. března 2026
Rozhodčí Miroslav Zelinka, jeden ze zadržených v čerstvé korupční kauze, odmítá spojování svého jména s nekalými praktikami. Zdůrazňuje, že po úterním výslechu byl ve středu propuštěn na svobodu a není obviněný.
Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy přesahuje u některých obviněných deset milionů korun.Rozsah škody se u jednotlivých obviněných liší, řekl dnes na dotaz ČTK náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Výše škody se může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze bylo obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
Rozhodnutí Městského soudu v Brně o uvalení vazby na bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, který je obviněný v korupční fotbalové kauze, je pravomocné. Stejně tak rozhodnutí, že další obviněný Adam Adámek bude stíhán na svobodě. U tří usnesení o vazbách, o kterých ve stejné kauze rozhodoval ve čtvrtek Okresní soud ve Zlíně, běží obviněným lhůta pro podání stížnosti. ČTK to v pátek řekli mluvčí brněnského soudu Zdeněk Jiří Skupin a zlínský soudce Petr Prokopius. V případu je obviněno 32 lidí, ostatní zadržení byli propuštěni.
Zprávy ze dne 26. března 2026
V pozadí šlo o statisíce, které šly do kapes sázkařské mafie, zainteresovaní pěšáci přitom z porcovaného koláče viděli „pár korun." Poprvé od vypuknutí fotbalového skandálu pro Deník promluvil pod rouškou anonymity rozhodčí, který sice v aktuální kauze nefiguruje, sám ale pískal cinknuté zápasy a poznal, jak celá mašinerie funguje.
Největší dopad má celá kauza na Karvinou. V souvislosti se slezským klubem se řeší zejména primátor Jan Wolf, ten ale vše rázně odmítá. „Nesouhlasím s obviněními, která byla vůči mé osobě vznesena. Jsem připraven poskytovat orgánům činným v trestním řízení veškerou potřebnou součinnost pro objasnění vyšetřovaných skutečností. Pevně věřím, že se mi podaří očistit mé jméno a dobrou pověst, kterou jsem získal za bezmála 20 let usilovné práce pro město Karviná a pro karvinský fotbal,“ říká Wolf.
Okresní soud ve Zlíně dnes poslal do vazby tři obviněné. Novinářům to po skončení vazebního zasedání, které není veřejné, řekl státní zástupce Radim Obst. Jedním z mužů mířících do vazby je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Další dva obvinění si u soudu zakrývali tváře kapucemi a nebylo jim zřetelně vidět do obličeje. Všichni navíc měli na uších sluchátka.
Městský soud v Brně dnes ve fotbalové korupční kauze poslal do vazby obviněného bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše. Novinářům to řekl obhájce obviněného Stanislav Keršner. Doplnil, že obviněný Adam Adámek byl propuštěn a bude stíhán na svobodě. V případu, v němž je obviněno 32 lidí, podali žalobci návrh na vazbu u pěti z nich. Tři jejich návrhy projednává Okresní soud ve Zlíně, další dva právě brněnský soud. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl dnes ČTK olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.
Jakých prohřešků se měl dopustit Prokeš?
- Bývalý manažer třetiligového Startu Brno čelí podezření z match fixingu při utkáních TJ Start Brno–FK Strání, FK Frýdek-Místek–TJ Start Brno, TJ Start Brno–FC Slovan Rosice, TJ Start Brno–1. SC Znojmo, TJ Start Brno–MFK Karviná B, Fastav Zlín B–TJ Start Brno, FC Zlínsko–TJ Start Brno.
Trenér reprezentace do 19 let Václav Jílek se na „své“ Hané připravuje s týmem na kvalifikaci o EURO. Úvodní zápas Češi zvládli, nad Lotyšskem zvítězili 3:0. Devětačtyřicetiletý kouč pak neměl problém odpovědět ani na dotaz webu iSport, jak se na utkání připravoval a v úterý soustředil, když v tuzemsku propukla obří kauza s ovlivňováním zápasů.
„Je to šok a pro renomé českého fotbalu obrovská kaňka. I v kontextu přípravy na důležité zápasy, hlavně áčka o mistrovství světa. Nás mladých se to úplně nedotýká, i když shodou okolností jsme měli telefon, jestli tam máme všechny hráče nebo jestli nám někoho neodvezli… (smích) To už jsem si říkal, že by to bylo skoro za hranou. Bohužel mě to celé úplně nepřekvapuje, ale jsem z toho zklamaný. Zase to vrhá na český fotbal stín, přitom si nemyslím, že je všechno v poslední době špatné. Naopak jsou tam velmi dobré kroky směrem vpřed, ale tohle je klacek hozený pod nohy. Těžko se to komukoliv vymlouvá,“ řekl Jílek. V sobotu hraje jeho výběr v Prostějově od 14 hodin s Belgií.
Policejní eskorta přivezla dnes po poledni ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale. Jedním z nich je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma, který k soudu dorazil se sluchátky na uších. Muž v černé bundě je Marek Kalina, brankář divizního Znojma. Dalším obviněným, který si zakrýval tvář kapucí nebylo mu zřetelně vidět do obličeje, je Kalinův spoluhráč Michal Suchý.
Jakých prohřešků se dopustili podle Etické komise FAČR?
- Pavel Býma - podezření z organizace ovlivnění utkání pro sázkové účely, nabídnutí a vyplácení úplatků (dohromady 6 utkání)
- Marek Kalina - podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Kvítkovice-Třinec, Vrchovina-Kvítkovice, Zlínsko-Vyškov, Zlínsko-Hodonín, Zlínsko-Start Brno), Zlínsko-Frýdek-Místek) a zajištění vypsání a podání live sázek (Chrudim-Start Brno)
- Michal Suchý, hráč 1. SC Znojmo – podezření z přijetí úplatku a ovlivnění utkání svým výkonem (Zlínsko–Hodonín, Zlínsko–Start Brno, Sparta Brno–Znojmo)
Jan Wolf, zadržený primátor Karviné a šéf tamějšího fotbalového klubu, byl podle informací webu iSport dnes propuštěn z cely předběžného zadržení a v pátek má prý přijít do sídla klubu.
Sázková společnost Chance ukončila spolupráci s fotbalovými kluby MFK Karviná a Slezský FC Opava. Sponzor obou klubů tak rozhodl v reakci na korupční aféru, v níž prvoligová Karviná i druholigová Opava figurují. ČTK to dnes řekla mluvčí Chance Markéta Světlíková. Karvinský klub už ve středu přišel také o generálního partnera, těžební společnost OKD. „V případě prvoligové Karviné jde o jednotky milionů za sezonu, u Opavy jde o nižší částky, odpovídající druhé lize,“ uvedla pro iSport.cz manažerka komunikace Markéta Světlíková.
Dva jihomoravské fotbalové kluby, které figurují v korupční kauze, zřejmě nedostanou městské dotace. Podle brněnského radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) ji nedostane třetiligový fotbalový klub TJ Start Brno, pokud by o ni požádal. Vedení Znojma zase připravuje zastavení vyplacení letošní milionové dotace fotbalovému klub 1. SC Znojmo, řekl ČTK starosta František Koudela (ODS). V obou případech je důvodem kauza ovlivňování zápasů kvůli sázkám, ve které je obviněno 32 lidí z různých klubů především nižších fotbalových soutěží.
V korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva soud Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl dnes ČTK olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Zprávy ze dne 25. března 2026
Slavia vede ligu o deset bodů. Hele, vlastně možná ne. Její blahobytný náskok může ztenčit probíhající korupční kauza. Jak? To když etická komise ještě v průběhu sezony vyloučí obviněnou Karvinou ze soutěže. Pak by se odstup od Sparty ztenčil na čtyři, pět nebo sedm bodů. Jenže to by etická komise musela stihnout verdikt v probíhající sezoně. Navíc ve středečním komuniké uvedla, že první rozhodnutí nepadnou v nejbližších týdnech. Tento scénář je tedy nyní v podstatě vyloučený, ale v jiných reáliích na něj může dojít v příští sezoně.
Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) odmítá jakoukoli formu korupce a ovlivňování zápasů a podporuje kroky FAČR, zároveň ale upozorňuje, že boj musí být systémový a zaměřený i na příčiny problému. Podle asociace k nim patří především postavení hráčů jako OSVČ, které vytváří prostředí náchylnější k tzv. švarcsystému a zvyšuje riziko korupčního jednání. ČAFH zároveň zdůrazňuje, že je nutné respektovat presumpci neviny a neoznačovat hráče bez pravomocných rozhodnutí za viníky, protože mediální tlak může zásadně poškodit jejich kariéry i osobní životy.
Asociace také upozorňuje na časté problémy s nevyplácením odměn ze strany klubů, které hráče dostávají do existenčně složitých situací a činí je zranitelnějšími vůči manipulaci. Dlouhodobě proto vyzývá k legislativním a systémovým změnám, včetně zavedení zaměstnaneckého statusu fotbalistů, a deklaruje připravenost aktivně se podílet na férovém a transparentním řešení celé situace.
Těžební společnost OKD ukončila sponzoring fotbalového klubu MFK Karviná bezprostředně poté, co klub zasáhla rozsáhlá korupční a sázkařská aféra. Firma označila situaci za „vážnou a neudržitelnou“ a spolupráci ukončila okamžitě, přestože byla dosud generálním partnerem klubu a každoročně mu poskytovala milionové částky. Informaci přinesly Seznam Zprávy.
Výzva komise: mluvte, bude vám odpuštěno
Etická komise se ve svém komuniké obrátila k veřejnosti i obviněným. K těm druhým nejspíš především. Pobídla je, aby pomohli případ rozkrýt. To by se pak promítlo do výše trestu. „Etická komise v návaznosti na zahájená disciplinární řízení vyzývá kohokoliv, kdo má relevantní informace týkající se úplatkářství či match fixingu, aby se obrátil na Integrity officera FAČR Kamila Javůrka (integrity@fotbal.cz). Etická komise současně připomíná, že podle § 17 odst. 2 Disciplinárního řádu FAČR platí, že aktivní přispění k rozkrytí a rozhodnutí ve věci může vést u pachatele k uložení mírnějšího trestu,“ uvedl předseda komise Martin Holub. Jinými slovy: když budete mluvit, budeme shovívaví. Uvedený paragraf dokonce umožňuje úplné upuštění od trestu.