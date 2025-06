Jihlava má nové majitele! Skupina podnikatelů koupila 80 procent klubu za miliony

„Naší jednoznačnou ambicí je nejen pomoci Duklu v co nejkratší době vrátit do extraligy, ale ve střednědobém časovém horizontu nejvyšší hokejovou soutěž vyhrát,“ uvedl Pavlíček, zakladatel a partner SPM Invest v tiskové zprávě.

HC Dukla funguje jako společnost s ručením omezeným. Město klub vlastní od roku 1999. Hokejisté Jihlavy letos bojovali o postup do extraligy, ale v baráži prohráli s Olomoucí. Nejvyšší soutěž hrál dvanáctinásobný československý mistr naposledy v sezoně 2017/18.

Městu v hokejovém klubu zůstane pětinový podíl. „Věřím, že SPM Invest, jako nový majoritní vlastník HC Dukla Jihlava, bude silným strategickým partnerem nejen pro jihlavský hokejový klub, ale jeho příchod bude také přínosem pro město Jihlava,“ uvedl primátor Petr Ryška (ODS), který za město vedl jednání o vstupu strategického partnera. Jeho vstup uvítal i jednatel klubu Bedřich Ščerban.

Investiční skupina SPM vznikla v roce 2016. Podle informací na webu se zaměřuje zejména na dlouhodobé investice. Investuje do médií, technologií, módy, nemovitostí či potravin. Do jejího portfolia patří například vývojář her Bohemia Interactive, společnosti Echo Media, Hrot Media, Radio Prostor, Palác Křižík v Praze či sedlčanská Farma Druhaz. V dnešní zprávě skupina uvedla, že její čistá aktiva v roce 2024 převýšila 15 miliard korun.

Jihlavské zastupitelstvo projednávalo možnost předání většinového podílu novému majiteli už koncem roku 2021. Tehdy se mu podle zveřejněného materiálu vhodného zájemce najít nepovedlo.