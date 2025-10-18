Slavia vynulovala nováčka a drží si první místo. Litoměřice zdolaly Zlín
Litoměřice ve šlágru 13. kola první hokejové ligy porazily Zlín 3:2 a jsou na druhém místě o dva body za vedoucí Slavií, která zvítězila 2:0 nad Táborem.
Litoměřice částečně napravily středeční zaváhání proti Táboru, kdy na ledě nováčka podlehly 2:3. Vítězný gól dnes dal v 55. minutě útočník Filip Kuťák, který je nejproduktivnějším hráčem soutěže s osmi brankami a devíti asistencemi.
Už po dvou minutách skončil zápas pro ukrajinského útočníka ve zlínském dresu Stanislava Sadovikova, který dostal pukem do hlavy a led opustil na nosítkách.
Vedoucí Slavia si připsala sedmé vítězství z posledních osmi zápasů. O výhře nad Táborem rozhodli svými góly Matěj Beran, který otevřel skóre ve 40. minutě, a Tomáš Trunda.
Vsetín vedl v Kolíně po první třetině už 2:0, ale domácí v druhém dějství už po dvou minutách dali kontaktní branku a ve 34. minutě vyrovnal v přesilovce Jan Veselý. Zápas dospěl až do samostatných nájezdů, které zvládli lépe hosté. Rozhodující nájezd proměnil Fin Julius Valtonen a Vsetínu zařídil bod navíc.
Chomutov prohrál popáté v řadě, tentokrát podlehl 3:6 Jihlavě. V brance Pirátů poprvé nastoupil maďarský reprezentant Ádám Vay, bývalý hráč Minnesoty Wild, který však v nastupoval jen v nižších zámořských soutěžích. Na sever Čech přišel z Popradu.
Přerov prohrál 2:3 v prodloužení v Sokolově. Zubři dvakrát vedli, ale Baník vždy zareagoval. Prodloužení rozhodl svým druhým gólem v utkání Martin Osmík.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|1
|1
|2
|40:19
|30
|2
Litoměřice
|13
|9
|0
|1
|3
|43:25
|28
|3
Vsetín
|14
|4
|5
|1
|4
|43:38
|23
|4
Přerov
|13
|6
|2
|1
|4
|36:32
|23
|5
Jihlava
|12
|7
|1
|0
|4
|29:30
|23
|6
Zlín
|13
|6
|1
|1
|5
|39:35
|21
|7
Kolín
|13
|5
|1
|3
|4
|34:29
|20
|8
Poruba 2011
|13
|6
|0
|2
|5
|38:34
|20
|9
Třebíč
|13
|5
|1
|2
|5
|30:36
|19
|10
Frýdek-M.
|13
|4
|1
|3
|5
|34:36
|17
|11
Tábor
|13
|4
|0
|2
|7
|34:40
|14
|12
Chomutov
|14
|4
|0
|2
|8
|34:46
|14
|13
Sokolov
|12
|1
|5
|0
|6
|25:35
|13
|14
Pardubice B
|13
|1
|2
|1
|9
|25:49
|8
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup