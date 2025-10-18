Předplatné

Slavia vynulovala nováčka a drží si první místo. Litoměřice zdolaly Zlín

Video placeholder
Takhle vypadá luxusní Horácká aréna. Jihlava chce do extraligy, možností je víc • Zdroj: isport.cz
Litoměřice v Maxa lize zdolaly Zlín
Maxa liga
Litoměřice ve šlágru 13. kola první hokejové ligy porazily Zlín 3:2 a jsou na druhém místě o dva body za vedoucí Slavií, která zvítězila 2:0 nad Táborem.

Litoměřice částečně napravily středeční zaváhání proti Táboru, kdy na ledě nováčka podlehly 2:3. Vítězný gól dnes dal v 55. minutě útočník Filip Kuťák, který je nejproduktivnějším hráčem soutěže s osmi brankami a devíti asistencemi.

Už po dvou minutách skončil zápas pro ukrajinského útočníka ve zlínském dresu Stanislava Sadovikova, který dostal pukem do hlavy a led opustil na nosítkách.

Vedoucí Slavia si připsala sedmé vítězství z posledních osmi zápasů. O výhře nad Táborem rozhodli svými góly Matěj Beran, který otevřel skóre ve 40. minutě, a Tomáš Trunda.

Vsetín vedl v Kolíně po první třetině už 2:0, ale domácí v druhém dějství už po dvou minutách dali kontaktní branku a ve 34. minutě vyrovnal v přesilovce Jan Veselý. Zápas dospěl až do samostatných nájezdů, které zvládli lépe hosté. Rozhodující nájezd proměnil Fin Julius Valtonen a Vsetínu zařídil bod navíc.

Chomutov prohrál popáté v řadě, tentokrát podlehl 3:6 Jihlavě. V brance Pirátů poprvé nastoupil maďarský reprezentant Ádám Vay, bývalý hráč Minnesoty Wild, který však v nastupoval jen v nižších zámořských soutěžích. Na sever Čech přišel z Popradu.

Přerov prohrál 2:3 v prodloužení v Sokolově. Zubři dvakrát vedli, ale Baník vždy zareagoval. Prodloužení rozhodl svým druhým gólem v utkání Martin Osmík.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE
21Detail
LIVE
32Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
13Detail
LIVE
36Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia13911240:1930
2Litoměřice13901343:2528
3Vsetín14451443:3823
4Přerov13621436:3223
5Jihlava12710429:3023
6Zlín13611539:3521
7Kolín13513434:2920
8Poruba 201113602538:3420
9Třebíč13512530:3619
10Frýdek-M.13413534:3617
11Tábor13402734:4014
12Chomutov14402834:4614
13Sokolov12150625:3513
14Pardubice B13121925:498
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

