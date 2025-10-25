Hořký otvírák Jihlavy. V nové aréně začala prohrou a bez gólu. Poruba porazila Vsetín
Takhle vypadá luxusní Horácká aréna. Jihlava chce do extraligy, možností je víc • Zdroj: isport.cz
Nový začátek se nepovedl. Jihlavští hokejisté hrající poprvé po dlouhém čekání v nové multifunkční aréně prohráli 0:2 se Zlínem a přerušili tak sérii čtyř výher v řadě. Z vítězství v 15. kole Maxa ligy se raduje Poruba, která porazila Vsetín 3:2 po nájezdech. Tábor v přestřelce se Sokolovem padl 4:5 po prodloužení.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|1
|1
|2
|43:21
|33
|2
Litoměřice
|14
|9
|0
|2
|3
|46:29
|29
|3
Přerov
|14
|7
|2
|1
|4
|38:33
|26
|4
Jihlava
|14
|8
|1
|0
|5
|33:32
|26
|5
Zlín
|15
|7
|1
|1
|6
|43:38
|24
|6
Vsetín
|16
|4
|5
|2
|5
|46:45
|24
|7
Kolín
|14
|6
|1
|3
|4
|39:31
|23
|8
Poruba 2011
|15
|6
|1
|2
|6
|43:41
|22
|9
Třebíč
|14
|5
|2
|2
|5
|34:39
|21
|10
Frýdek-M.
|14
|5
|1
|3
|5
|38:37
|20
|11
Sokolov
|14
|1
|7
|0
|6
|33:41
|17
|12
Tábor
|15
|4
|0
|3
|8
|38:49
|15
|13
Chomutov
|15
|4
|0
|3
|8
|36:49
|15
|14
Pardubice B
|14
|1
|2
|1
|10
|26:51
|8
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup