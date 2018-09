Chance liga poprvé: 15 týmů, Jágr, ambiciózní Vsetín i přenosy zápasů

O vstup sázkové kanceláře Chance do druhé nejvyšší hokejové soutěže se podílela i společnost BPA sport marketing. „Na jaře tohoto roku jsme byli osloveni prezidentem ČSLH, zda bychom nepomohli první lize zabezpečit partnera a postarat se o větší zviditelnění této soutěže. Pro takto velký úkol bylo jaro už dost pozdější termín. Nicméně vše se podařilo,“ uvedla generální ředitelka BPA Jana Obermajerová.

Smlouva se společností Chance má platnost do roku 2023. „První liga má vysokou úroveň, vysokou návštěvnost, je tam mnoho klubů, které mají historickou tradici. Pro nás byl hokej vždycky prioritou číslo jedna,“ řekl Roman Rypáček, ředitel sázkové kanceláře Chance. BPA se navíc stala novým marketingovým partnerem soutěže, dosud byla výhradním marketingovým partnerem Českého hokeje, reprezentace a Tipsport extraligy.

Loni bylo rozhodnuto, že se první liga stane na následující tři sezony nesestupová a naopak se bude každým rokem navyšovat o jednoho z postupujících z třetí nejvyšší soutěže. Tím se před nadcházejícím ročníkem stala ostravská Poruba, soutěž se tak bude hrát v 15 týmech. Hracích kol tak nebude 52 jako doposud, nicméně 60 s tím, že v každém kole bude mít jeden tým volno. Přibude tak i hodně pondělních termínů.

S reformou soutěže se v minulosti nesla i kritika, která však podle ředitele první ligy Pavla Setikovského nebyla na místě. „Vstup takového partnera jako je Chance, dává jasně najevo, že soutěže je kvalitní. Na druhou stranu se kvalita zvedá i tím, že došlo k obměně mužstev z první ligy a extraligy. To znamená, že pád některého týmu z extraligy přilákává více diváků.“

Největšími favority na postup do extraligy jsou České Budějovice a Jihlava, následují Kladno a Vsetín, který má po loňském otrkání mnohem vyšší ambice a v létě přivedl hned několik zahraničních posil. Mezi outsidery by podle kurzů měla být pražská Slavie, tím úplně největším je pak Kadaň, u které se ještě před pár týdny vůbec nevědělo, jestli bude první ligu hrát, nebo ne.

Obrovským tahákem pak bude opět přítomnost Jaromíra Jágra, majitele a ještě stále hrající legendy Kladna. „Pro tuto soutěž to je špička,“ uvedl Setikovský.

On sám je na něj prý připravený. „Jako řídící soutěže jsem připraven na všechno. Co pro to musí udělat kluby, to je v jejich režii. Bavíme-li se o zvýšené návštěvnosti, je potřeba počítat s vyšší pořadatelskou službou a s tím související věci.“

Kurzy na vítězství v základní části Chance ligy: České Budějovice - 2,8 Jihlava - 2,95 Kladno - 5,25 Vsetín - 12 Slavia - 100 Kadaň - 300 * Kurzy jsou od sázkové kanceláře Chance platné k 5. září 2018

Co Setikovského hodně těší, je právě zvyšující se návštěvnost. V minulé sezoně chodilo na první ligu v průměru 1 892 diváků, nejvíce v historii. Lépe na tom v porovnání druhých nejvyšších soutěží v Evropě jsou jen ve Švédsku a Německu.

Za posledních šest let se návštěvnost navíc téměř zdvojnásobila. Na svědomí to má především Motor České Budějovice, který má nejvyšší průměr mezi všemi druholigovými kluby v Evropě a v posledním ročníku měl dokonce vyšší návštěvnost než je průměr extraligy (5 869).

Pracuje se také na infrastruktuře stadionů. „Musím říct, že podmínky pro hostující týmy a rozhodčí se velmi zlepšují. Stojí to trošku úsilí a razantnosti, ale přináší to úspěchy. Trošku problematický je stadion v Prostějově, kde nikoliv, že by nesplňoval, ale podmínky pro hostující tým a rozhodčí jsou v takovém stavu, kdy se to s touto dobou neslučuje,“ dodal Setikovský.

Novinkou pro fanoušky budou živé streamy ze všech utkání, které budou na platformě Hokejka TV. „Chceme všem fanouškům nabídnout streamy ze všech zápasů, což vidíme jako velký přínos, protože některé haly nejsou úplně kapacitně dostatečně veliké tak, aby se naplnil zájem všech fanoušků,“ zmínil Rypáček. Od poloviny října však budou přenosy zpoplatněné.