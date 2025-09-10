Vuelta v ohrožení, krátila se další etapa. Vingegaard: Každý má právo na protest, ale…
Závěrečný týden španělské Vuelty začal dalšími nepříjemnostmi. Nejprve policisté z cesty ještě daleko před závodníky odklízeli strom, který tam zřejmě úmyslně někdo položil. A v závěru 16. etapy pak museli organizátoři a rozhodčí znovu improvizovat a kvůli protestům tři kilometry před cílem zkrátit etapu, stejně jako v minulém týdnu. Tentokrát ale měla vítěze, kterým byl Egan Bernal.
Začíná to už být na pováženou. Ani samotní cyklisté už si při nástupu na start etapy Vuelty a Espaňa nejsou jistí, jestli dojedou až do cíle, nebo se krátce před koncem etapy z rádia dozví, že finiš je zase posunutý. Stalo se to už ve dvou etapách, naposledy v té úterní.
Když k této situaci došlo kvůli propalestinským aktivistům poprvé v 11. etapě s původním cílem v Bilbau, zastavili rozhodčí cyklisty tři kilometry před cílem s tím, že tato etapa neměla vítěze a braly se jen časy do celkového pořadí.
Kde vlastně leží cíl?
V 15. etapě se pro změnu na metu 3 km do cíle postavili aktivisté, kteří zcela zablokovali cestu, a tak posunuli organizátoři cíl osm kilometrů před ten původní. Tentokrát už si o výhru mohli zasprintovat z denního úniku Egan Bernal s Mikelem Landou. Ovšem bylo vidět, že i oni byli dost zmatení a neměli přesné informace, kde cíl vlastně leží.
Pořadatelé sice na zem namalovali bílou čáru, jenže té si Bernal v zápalu boje nevšiml a sprintoval až k bráně označující 8 km do cíle. Navíc když jí projel, ani se z výhry neradoval. Přitom na tak významném závodu šlo, kvůli jeho život ohrožujícímu zranění z roku 2022, o výhru po více než čtyřech letech.
„Je škoda, že se to stalo znovu. Každý má právo na protest, ale je nešťastné, že se to děje tady a takhle, takže nemůžeme dokončit etapu,“ posteskl si lídr závodu Jonas Vingegaard. Ten totiž nemohl uskutečnit plán, který jistě s týmem měli - v závěrečném stoupání se pokusit získat nějaké sekundy na největšího soupeře Joaa Almeidu.
Navíc kvůli protestům, které zjevně nabývají na síle, nikdo neví, jak to bude v dalších etapách, zda aktivisté neznemožní výjezdy na důležitá stoupání. Velké obavy pořadatelů panují také ze čtvrteční časovky jednotlivců. Na ni už oznámily místní úřady ve Valladolidu, kde se pojede, že zapojí 450 policistů po trase etapy, během které očekávají další akce protestujících.
Objevily se už také zprávy, že by se nemusela jet ani závěrečná 21. etapa do Madridu, kde jsou také očekávány velké protesty. To však pořadatelé rázně odmítají a trvají na tom, že jejich závod bude mít avizovaných 21 etap a že není žádný plán B.
„Je hrozné, co se děje (v Gaze). Ale nemůžete jen tak blokovat silnice, nemůžete zastavit závod. Z hlediska sportovních předpisů je to zakázáno a také je to protizákonné,“ vzkázal aktivistům ředitel Vuelty Javier Guillen.