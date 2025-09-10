Gruzínský premiér rozdává basketbalistům miliony. Už teď si vydělali víc než Němci
EuroBasket 2025 píše zajímavé příběhy. Už nyní je jasné, že po čtvrtfinálové bitvě mezi Finskem a Gruzií bude mít Riga senzačního bojovníka o medaile, se kterým se příliš nepočítalo. Gruzie je outsiderem zápasu, ale motivace navíc přiletěla pro hráče z nejvyšších politických pater. Gruzínský premiér Irakli Kobachidze už slíbil hráčům tučnou sumičku za čtvrtfinále. Když Šengelja a spol. postoupí dál, další miliony připlavou reprezentantům na účty. Mnohým z nich to může změnit život.
Pamatujete? 21. srpna v Pardubicích s nimi hráli Češi úspěšně generálku na EuroBasket. Gruzínci se nechali semlít negativními emocemi, kdy více diskutovali s rozhodčími, než hráli basketbal. Bylo však jasné, že v tom týmu dřímá velikánský potenciál.
Zatímco Češi jsou dávno doma, Gruzínci sahají po prvotřídní senzaci. Mohou jít do bojů o medaile, pokud dnes překvapí Finy s Laurim Markkanenem. Je ale potřeba říct, že Gruzie si už na turnaji vyšlápla na větší giganty. Jejich výhra nad Španělskem ve skupině poslala úřadující mistry Evropy až příliš brzy domů. V osmifinále pak předčili i favorita z Francie.
Premiér slíbil v přepočtu více než 23 milionů korun
Tým stojí hlavně na čtyřech pilířích. Italský šampion s Boloňou a nový spoluhráč Tomáše Satoranského a Jana Veselého v Barceloně Tornike Šengelja je srdcem týmu. Naturalizovaný Američan Kamar Baldwin bude nově působit v Bayernu Mnichov. A pak je tu dvojice z NBA. Sandro Mamukelašvili a Goga Bitadze. Kolem takového kvarteta už lze postavit úspěšný tým. Srbský kouč Aleksandar Dzikič to dokázal, i když přípravu měli Gruzínci otřesnou.
Sám EuroBasket je ale zatím jako pohádka od Kavkazu. A cesty basketbalové reprezentace si všímá i vláda. Gruzínský premiér Irakli Kobachidze veřejně prohlásil, že už za postup Gruzínců do čtvrtfinále si tým rozdělí odměnu tří milionů gruzínských Iari. To je v přepočtu více než 23 milionů korun.
S informací přišel například německý deník das Bild nebo španělské sportovní servery. Bild porovnal gruzínské odměny s tím, co by dostal německý dream team kolem Dennise Schrödera a Franze Wagnera, kdyby celý EuroBasket vyhrál. Od svazu mají Němci slíbený bonus pět set tisíc eur, což je cca 12 milionů korun, tedy skoro polovina toho, co dostali Gruzínci už za čtvrtfinále.
„Dosáhli jsme v basketbalu historického výsledku. Rád bych to tedy oslavil odpovídajícím finančním bonusem od vlády. Za každé další vítězství vyčleníme rovněž tři miliony Iari,“ nechal se slyšet Kobachidze.
Kdyby se tedy v krajním případě Gruzíncům povedlo dokráčet až na mistrovský trůn, celý tým si rozdělí v přepočtu přibližně 70 milionů korun. To je zejména pro hráče druhého a třetího sledu reprezentace, kteří hrají například jen domácí gruzínskou ligu (takoví jsou v týmu tři), obrovská motivace. Bude tedy zajímavé sledovat, jak jejich výkon ovlivní finanční injekce od státu.