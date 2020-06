Trenér Lubina má vážné zdravotní potíže. V Prostějově ho střídá Šejba | iSport.cz

Ladislav Lubina ve své práci v Prostějově pokračovat nebude, nedovolí mu to vážné zdravotní důvody. Do prvoligového klubu nastoupil v říjnu, zhruba dva týdny po vyhazovu z Pardubic. Spolupráce měla fungovat dál, jenže teď padá. Na uvolněné místo hlavního trenéra klub angažoval Jiřího Šejbu, dalšího trenéra, který pochází z Pardubic.

Prostějov nechtěl důvody, proč končí na pozici hlavního kouče Ladislav Lubina, moc obšírně komentovat. „Láďa končí na pozici hlavního trenéra z osobních důvodů. Za odvedenou práci mu moc děkujeme. Více se k celé situaci vyjadřovat nebudeme. Na Láďovo místo jsme angažovali Jirku Šejbu,“ uvedl jen klub v oficiálním prohlášení.

Podle informací iSport.cz Ladislav Lubina bojuje delší dobu se zdravotními obtížemi, kterým se nedařilo přijít na kloub. Trenérův stav se zhoršoval a až nedávné vyšetření mělo bohužel odhalit vážné onemocnění, které vyžadovalo okamžité řešení a náročnou léčbu. Tím pádem se taky vylučuje jeho působení na lavičce. „V klubu jsme se domluvili, že se k tomuhle nemám vůbec vyjadřovat. Jde o Láďovu soukromou věc,“ uvedl Lubinův nástupce Jiří Šejba na otázku, zda s bývalým trenérem aspoň chvíli probíral situaci v Prostějově.

Lubina měl v Prostějově zůstat, i když poprvé po čtyřech letech klub nepostoupil do play off. Teď bude dvanáctý klub poslední sezony zvedat mistr světa z roku 1985 Jiří Šejba, který společně s Vladimírem Martincem dovedl Pardubice k extraligovému titulu v roce 2005. „Poslední dobou klub těžil ze služeb zkušených hráčů, teď by to chtěli vzít z druhé strany, omladit,“ těší se na novou práci Šejba. V extralize působil naposledy v sezoně 2008/2009, kdy vedl Mladou Boleslav. Pak pracoval s mládeží v Pardubicích a šest let trénoval v Polsku Tychy a Osvětim. V minulé sezoně pracoval v projektu China Golden Dragons a snažil se učit hokej čínské turisty ve druhé lize.

„V Prostějově by se rádi postupně vrátili na přední pozice, kde byli dřív. Bohužel se ocitli dole, budeme se to snažit otočit,“ plánuje Šejba. „Dobré vysvědčení trenéra dělá, když někde vydrží dlouho. Vypovídá to o tom, že si vás váží a děláte svoji práci dobře. Když trenér přeskakuje z jednoho týmu do druhého, má spíš dobrou práci agenta ale moc to nevypovídá, jestli je trenér dobrý, nebo ne. Chci odvést v Prostějově dobrou práci, ať má všechno vzestupnou tendenci,“ říká o novém angažmá.